Fernando Barreiros lidera campeonato Espanha no T2, e vai ao Rally TT Villa de Zuera | AutoSport

Fernando Barreiros disputa no próximo fim-de-semana o III Rally TT Villa de Zuera, terceira jornada do Campeonato de Espanha que o piloto português lidera na Classe T2 depois de realizadas a Baja Extremadura e a Baja Espanha Aragón, onde triunfou. Aos comandos da muito competitiva Isuzu D-Max T2, preparada e assistida pela Prolama, Fernando Barreiros conta com a presença do consagrado Carlos Silva a assegurar a navegação, numa prova que é novidade para ambos.

“É uma corrida que eu não conheço, mas a informação que tenho é que será realizada em pistas idênticas ao antigo Aragon. Vamos fazer um prólogo de 9 km na sexta-feira e depois no sábado vamos fazer três setores de 125 km. Não é uma corrida tão pequena como parece, ainda por cima entre os setores temos meia hora de assistência o que é complicado particularmente se acontecer alguma coisa mais complicada de resolver. Por isso será uma prova em que temos que ter alguma estratégia. Mas vou ter o Carlos Silva ao meu lado, o que é perfeito, e vamos com a expetativa de sair da competição com um bom resultado. Estou na liderança da classe T2 o que é muito importante para o nosso projeto o objetivo principal é ser campeão da categoria em Espanha. Vamos para a terceira corrida na frente e há que manter as pontuações e o espírito de ganhar corridas e queremos terminar a prova com uma diferença de pontos significante para o segundo classificado”, explicou o piloto português.

O III Rally TT Villa de Zuera é composto por prólogo de 9 Km disputado na sexta-feira e uma tripla passagem por um setor seletivo com 125 km a disputar ao longo do dia de sábado.