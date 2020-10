Fernando Barreiros já recupera em Portugal

Fernando Barreiros já regressou a Portugal depois de ter sido transportado de helicóptero para o hospital no decorrer da segunda etapa do Andalucía Rally, competição que veio substituir o Rally de Marrocos, cancelado devido à pandemia do Covid 19.

O piloto, campeão ibérico da Categoria T2, preparava, em pistas de Espanha, o regresso ao Africa Eco Race onde se estreou no início deste ano de 2020 com um excelente 2º lugar entre os concorrentes inscritos com veículos de serie.

Aos comandos de uma Isuzu D-Max, Fernando Barreiros viu a sua corrida interrompida depois de uma violenta pancada numa vala que originou um problema na coluna. Hospitalizado em Espanha foi no domingo repatriado para Portugal, encontrando-se em repouso absoluto. A evolução do seu estado de saúde está a ser avaliada por uma equipa de neurocirurgia que o acompanha após o acidente.

O seu navegador João Rolo saiu ileso do acidente. Oportunamente a informação relativa ao seu estado de saúde será atualizada.