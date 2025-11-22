Fernando Barreiros cumpriu prólogo na Dubai International Baja
Fernando Barreiros, acompanhado de José Sá Pires, disputaram hoje o prólogo da Dubai International Baja, um traçado de5,64 km realizado na região de Hatta, onde o piloto de Loures se apresentou aos comandos do Nissan Patrol que usou recentemente na Baja do Qatar.
A prova que decorre nos Emirados Árabes Unidos entre 20 e 23 de novembro, é a sexta e última etapa da Taça do Mundo FIA de Bajas onde Fernando Barreiros aposta na conquista do título mundial da categoria Stock. “Hoje o dia começou mais tarde. O arranque para o prólogo acabou por ser mais tarde. O sol fez com que tivéssemos uma ligeira saída de estrada, felizmente sem consequências, mas isso acabou por nos condicionar o dia. Nada grave, sem grande relevância, mas acabou por acontecer. Amanhã vamos tratar de recuperar o pouco tempo perdido hoje”, explicou Fernando Barreiros no bivouac da Dubai International Baja.
A primeira etapa da Dubai International Baja realiza-se amanhã em Al-Faqa’a passando pelas dunas do deserto de Al-Qudra e conta com cerca de 195,24 km cronometrados. A segunda e última especial, composta por 195,63 km cronometrados, disputa-se no domingo e termina no deserto de Al-Qudra.
