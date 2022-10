Fernando Barreiros campeão ibérico T2 no Rallye TT Cuenca | AutoSport

Depois de recentemente ter conquistado, pelo segundo ano consecutivo, o título T2 no Troféu Terras do Grande Lago Alqueva, Fernando Barreiros, aos comandos de uma Isuzu D-Max T2, conquistou hoje, em Cuenca, Espanha, o título de campeão ibérico, igualmente na Categoria T2, depois de ter terminado a 8º edição do Rallye TT de Cuenca no 3º lugar do pódio.

Navegado por Sérgio Cerveira o piloto enfrentou nesta que foi a sexta etapa do Campeonato Espanhol de Rally Off-Road Avatel um percurso duríssimo, mas a dupla soube superar todas as dificuldades e levar a bom porto a tarefa de concluir a corrida numa posição que lhe permitisse alcançar o objetivo principal a que se propunha.

Os dois setores seletivos hoje disputados “foram particularmente duros. Eu diria que andamos por pistas que em muitas ocasiões mais pareciam de trial. Já há muito tempo que não disputava uma prova com uma média horária tão baixa. Os nossos veículos da Categoria T2, os que estão mais próximos dos veículos de série, foram os mais penalizados com essa opção da organização da prova, mas enfrentámos as dificuldades com muito rigor, concentração e uma gestão que acabou por se mostrar muito eficaz”, referiu no final da corrida Fernando Barreiros que acrescenta ainda mais alguns detalhes:

“Nos primeiros 200 quilómetros tentámos imprimir um ritmo forte, mas cedo percebemos, por algumas situações que tivemos de enfrentar , que dessa forma corríamos o risco de não terminar a corrida. Optámos então por imprimir um andamento mais cauteloso e que nos garantisse terminar a corrida abdicando de lutar pela vitória na Categoria como costuma ser nosso apanágio. Demonstrou ser opção correta pois dessa forma podemos conquistar mais um título repetindo o que tínhamos conseguido em 2019”.