Fernando Barreiros Campeão Ibérico de T2 pelo terceiro ano consecutivo

Vitória antecipada: Fernando Barreiros garantiu o título da Taça Ibérica na categoria Stock, mesmo antes da etapa final, em Portalegre, conquista que marca o terceiro ano seguido em que o piloto português se sagra campeão nessa categoria. Barreiros alcançou a segunda posição na categoria Stock do Rali Todo-o-Terreno de Cuenca, pilotando uma Isuzu D-MaxT2 e esse resultado foi suficiente para garantir o título da Taça Ibérica: “Estamos muito satisfeitos por mais um título conquistado esta temporada. Temos sido muito consistentes e os resultados muito positivos vão dando os seus frutos. Rodámos num ritmo regular e apesar de um pequeno contratempo, já na parte final do derradeiro setor seletivo, não alterou a nossa posição. Quero agradecer a toda a nossa equipa, pessoas que foram extremamente dedicadas, ao Rui António meu companheiro destas aventuras e que partilha comigo os títulos alcançados e ainda aos nossos patrocinadores e diversos outros apoios, sem os quais nada disto seria possível”, referiu o piloto de Loures após a cerimónia de distribuição de prémios.

