Família Reis no pódio das 24 Horas TT Vila de Fronteira | AutoSport

Terceiro lugar, volta mais rápida e a melhor equipa portuguesa! foi isto o que conseguiu a equipa formada por Avelino Reis, Tiago Reis, Edgar Reis e Daniel Silva, foi uma das protagonistas das 24 Horas TT de Vila de Fronteira, que este fim-de-semana reuniram na Vila Alentejana os amantes do Todo-o-Terreno, uma prova que marca em festa o final da temporada desportiva da modalidade.

Mas não se pense que a luta ao cronómetro é a feijões: houve muita luta e intensidade na corrida ao longo das 24 horas.

A equipa da família Reis acabou na terceira posição da geral, registou a volta mais rápida ao Terródromo de Fronteira, protagonizada por Tiago Reis e foi a melhor das equipas totalmente portuguesas à geral, cumprindo 114 voltas aos mais de 16 km do percurso.

A equipa ainda chegou a liderar a prova,mas à sexta volta o carro deu problemas na passagem pela ribeira, e na madrugada houve necessidade de trocar a transmissão da Toyota Hilux, perdendo aí três voltas para os carros da frente, que travou qualquer hipótese de lutar pela vitória final.

O resultado é por isso muito excelente, disse no finalda corrida Avelino Reis: «É muito bom terminar Fronteira no pódio, mais ainda numa equipa constituída totalmente por gente de casa, com os meus filhos, o Tiago e o Edgar, o Daniel Silva, meu genro. Há 16 anos que vimos cá e este ano voltamos a estar muito empenhados todos, e estou muito contente por termos conquistado este pódio».

A prova teve como vencedores um quarteto de pilotos franceses, com o segundo lugar a ser ocupado por uma equipa que misturava pilotos de França, um belga e o português.

«Nós viemos com o objetivo de nos divertir, eu já não estava ao volante há mais de um ano, mas estivemos ali sempre entre os primeiros e este terceiro lugar é um prémio para o esforço de todos, da família que se reuniu aqui mas também de todo o Team Transfradelos que nos deixou o carro sempre impecável ao longo das 24 horas» acrescentou Avelino Reis.