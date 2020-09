Extreme Raid estreia novo SSV na Baja TT do Pinhal

A empresa portuguesa Extreme Raid estreia oficialmente o EXR Zeta SSV, um inovador veículo de competição ‘made in Portugal’, que vai competir este fim de semana na Baja TT do Pinhal. Depois da experiência no Dakar e das vitórias em diversos campeonatos europeus de TT e Taça do Mundo FIA, a equipa liderada por Fernando Santos usou tecnologia de ponta para desenvolver um modelo com base mecânica Can-Am, mas mais leve, mais resistente e ainda mais competitivo. Jovem Henrique Nogueira terá a responsabilidade de pilotar o novo protótipo na competição dos SSV.

A Baja TT do Pinhal, a disputar este fim de semana, ficará marcada pela estreia de um inovador veículo nacional, o EXR Zeta SSV, modelo desenhado, construído e desenvolvido pela Extreme Raid. Trata-se de um modelo com 172cv de potência e menos de 800kg de peso, fruto de um chassis que utiliza soluções provenientes da indústria aeroespacial, como a estrutura em aço cromomolibdénio. A base mecânica provém dos modelos Can-Am Maverick X3 Turbo, sendo que o novo protótipo terá o jovem Henrique Nogueira ao volante, um piloto com experiência no Enduro e nos SSV.

“Para nós, a Baja do Pinhal será uma espécie de teste em competição”, referiu Fernando Santos, diretor-geral de uma equipa que já foi campeã nacional de TT em Espanha e Portugal, além de ter obtido vitórias em diferentes campeonatos europeus e na Taça do Mundo FIA. “O nosso grande objetivo é validar os testes que foram feitos e prosseguir a fase de desenvolvimento. Se tudo correr como esperamos, teremos aqui a base para construir uma versão para os automóveis FIA T3 e para o Dakar.” Na fase de testes, refira-se, o EXR Zeta SSV foi testado por nomes como Mex Machado dos Santos ou o espanhol Sergio Vallejo.