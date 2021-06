Extreme E: Zak Brown sem conflito de interesses | AutoSport

Ontem a McLaren anunciou, com a presença de Zak Brown ao lado de Alexandre Agag, a presença da estrutura na nova série elétrica de Todo o Terreno em 2022. Brown, que é um dos donos da United Autosports – uma das equipas presentes na competição – afirmou que não haverá um conflito de interesses, já que McLaren e United estarão a competir uma contra outra.

A United Autosports associou-se à Andretti Autosports para organizar uma estrutura a competir no Extreme E, com o nome de Andretti United. Para Brown, a McLaren é um trabalho e a United é o seu “jogo de golfe” e que não gere a equipa.

“Efetivamente, sou um parceiro silencioso na United Autosports a partir de uma gestão diária da equipa. Para mim pessoalmente, é o meu relaxamento, no fim de semana de corridas é como se fosse golfe, se não estiver a fazer o meu trabalho diário, por isso sou 100 por cento McLaren quando se trata de atividades de corrida. Portanto, no que diz especificamente respeito à Andretti United Extreme, vou deixá-los fazer o que fazem que é correr a equipa e terei 100% do meu foco no esforço da McLaren”.

A McLaren será a 10ª equipa na competição, que apenas poderá ter 12 equipas no máximo, com um número limitado de entradas. Assim sendo, faltam 2 espaços para preencher.