Extreme E: Valtteri Bottas testou o ODYSSEY 21

Esta semana tem havido testes na Extreme E. Foram vários os pilotos que estiveram a bordo do Odyssey 21, o SUV elétrico da competição que arranca em 2021. Pilotos com Andreas Bakkerud, Timmy Hansen, Catie Munnings, Guerlain Chicherit ou Sophia Flörsch estiveram a bordo do SUV.

Uma das entradas mais sonantes neste teste foi a do piloto da Fórmula 1 da equipa da Mercedes, Valtteri Bottas, que se “divertiu” muito a bordo do SUV elétrico.

A little secret that we couldn't tell you yesterday… @ValtteriBottas got a taste of the ODYSSEY 21 and he was EPIC!#ExtremeE pic.twitter.com/td3hkZ1Jvp