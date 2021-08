Extreme E: Tanner Foust será piloto da McLaren | AutoSport

Tanner Foust, piloto norte-americano e ex-apresentador do Top Gear USA, é o primeiro piloto anunciado para a aventura da McLaren na recente competição de TT elétrica. Com larga experiência em rali, drift e competições de montanha, Foust foi o escolhido para a estreia da equipa na competição.

A estrutura de Woking anunciou em junho que teria um programa no Extreme E a partir do próximo ano. Equipass privadas de Lewis Hamilton, Jenson Button e Nico Rosberg estão também presentes nesta competição, para além das marcas espanholas Cupra e a Hispano Suiza.

O segundo piloto da equipa no Extreme E, terá que ser do sexo feminino, já que o regulamento exige que as duplas de pilotos na competição sejam de ambos os géneros.