Extreme E – Rosberg X Racing conquista a segunda vitória | AutoSport

Segunda prova, segunda vitória para a Rosberg X Racing no Extreme E. Depois de um contacto severo entre o carro da RXR e da Team X44 de Lewis Hamilton, foi a equipa de Nico Rosberg a levar a melhor.

A Veloce Racing e a RXR foram as únicas a conseguirem completar as duas voltas da final depois de uma primeira volta agitada.

No início da final, Mikaela Åhlin-Kottulinsky da JBXE começou melhor, mas Molly Taylor, da RXR, usou o ‘hyperdrive’ mais cedo e assumiu a liderança.

Cristina Gutierrez da X44 aproximou-se da líder na primeira zona de travagem onde aconteceu o incidente. Gutierrez e Taylor não evitaram o contacto na primeira curva, o que motivou uma quebra de suspensão no carro da X44, terminando aí a sua participação. Åhlin-Kottulinsky não esteve envolvida neste duelo, mas também viu a sua suspensão claudicar, mas conseguiu “arrastar” o seu carro uns metros mais à frente da máquina de Gutiérrez, o que permitiu a presença no último degrau do pódio. A corrida foi interrompida para retirar os carros da estrada o que levou a que a troca de pilotos fosse feita com a corrida parada e os pilotos da segunda volta, Johan Kristoffersson (RXR) e Jamie Chadwick (Veloce). Com Kristoffersson a ter mais experiência neste tipo de piso ( Chadwick não deu uma volta na última ronda pois Stephane Sarrazin não evitou um incidente na primeira jornada que danificou o carro de forma terminal) era óbvio que a RXR tinha vantagem, o que se materializou. Kristoffersson cruzou a linha de meta em primeiro e selou a segunda vitória para a RXR, com a Veloce a ficar com a segunda posição.

No Shoot Out que definiu os três últimos lugares da tabela, Carlos Sainz (Acciona Sainz) começou melhor e conseguiu uma vantagem interessante para Timmy Hansen, mas na segunda volta, Kyle LeDuc atacou com tudo e foi de terceiro a primeiro, passando por Catie Munnings (Andretti United) e Laia Sanz (Acciona Sainz), vencendo o shoot out.

Resultados do Shoot Out

1 Sara Price/Kyle LeDuc (Chip Ganassi) 11m17.00s

2 Carlos Sainz/Laia Sanz (Acciona Sainz) +7,74s

3 Timmy Hansen/Catie Munnings (Andretti United) +8,76s

Resultado da final

1 Molly Taylor/Johan Kristoffersson (RXR) 21m52.00s

2 Stéphane Sarrazin/Jamie Chadwick (Veloce Racing) +14,67s

3 Mikaela Åhlin-Kottulinsky/Kevin Hansen (JBXE) +2 voltas

4 Cristina Gutiérrez/Sébastien Leob (X44) +2 voltas

Classificação do campeonato