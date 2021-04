Extreme E: Qualificação em direto

Disputa-se este fim de semana na Arábia Saudita a primeira corrida da história do Extreme E, o Desert X Prix, que se realiza no deslumbrante destino de AlUla. Pode seguir a qualificação em direto no link abaixo. Esta qualificação consiste em duas sessões, sendo o tempo final a soma de cada dupla, que como se sabe tem um mulher e um homem ao volante.

Equipas e Pilotos

Veloce Racing Reino Unido Jamie Chadwick

Veloce Racing França Stéphane Sarrazin

Rosberg X Racing Suécia Johan Kristoffersson

Rosberg X Racing Austrália Molly Taylor

JBXE Reino Unido Jenson Button

JBXE Suécia Mikaela Åhlin-Kottulinsky

Andretti United Extreme E Suécia Timmy Hansen

Andretti United Extreme E Reino Unido Catie Munnings

Hispano-Suiza Xite Energy Team Reino Unido Oliver Bennett

Hispano-Suiza Xite Energy Team Espanha Christine Giampaoli Zonca

Team X44 França Sébastien Loeb

Team X44 Espanha Cristina Gutiérrez

Acciona Sainz XE Team Espanha Carlos Sainz

Acciona Sainz XE Team Espanha Laia Sanz

SEGI TV Chip Ganassi Racing Estados Unidos Sara Price

SEGI TV Chip Ganassi Racing Estados Unidos Kyle LeDuc

Abt Cupra XE Suécia Mattias Ekström

Abt Cupra XE Alemanha Claudia Hürtgen