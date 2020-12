Extreme E: Primeiro teste conjunto realizado em Espanha

A Extreme E realizou o seu primeiro teste conjunto em Espanha, no Motorland Aragon. Anteriormente os testes do ODYSSEY 21 SUV foram todos realizados em França, no Chateau de Lastours. Agora, as nove equipas confirmadas para a temporada inaugural da Extreme E estiveram em Espanha durante dois dias, num circuito com duas configurações diferentes e que marcou a primeira vez que os carros elétricos estiveram com a potência máxima, ou seja os 400kW (ou 550 cavalos de potência).

No circuito de Motorland existiram duas configurações de pista e segundo o diretor de corrida da Extreme E, Scot Elkins, “tivemos problemas com o tempo, mas em geral foi bom. Utilizamos duas configurações de pista neste teste, com a primeira a ser mais longa e mais aberta, algo mais parecido ao que vamos ter. Já o outro foi uma configuração mais fechada, composta por terra apenas. Assim, este teste deu a oportunidade a todos de estarem em terrenos diferentes, algo que vai acontecer na temporada”.

Para o nove vezes campeão do mundo de ralis, Sébastien Loeb, que está inserido na equipa X44, “tem sido muito bom descobrir como o carro funciona. Estamos a otimizar os últimos pormenores e estou muito contente. Tenho uma boa sensação ao volante, A potência é boa e estamos a trabalhar para melhorar o comportamento do carro”.

Para Jamie Chadwick, da equipa Veloce Racing, no final do primeiro dia afirmou: “Foi uma boa experiência, apesar do tempo não ter ajudado. Conseguimos ir às duas configurações de pista, por isso conseguimos estar em vários tipos de terreno”.

Para o fundador da série, Alejandro Agag, a sua equipa “tem vindo a trabalhar para este dia há dois anos. O sonho foi realizado e estou muito orgulhoso de ver um grupo destes, com tantos pilotos talentosos. Temos uma das grelhas mais talentosas do planeta”.

Para além dos pilotos que vão fazer a temporada inaugural, o piloto da Ferrari na Fórmula 1 Carlos Sainz também esteve presente, na equipa da Acciona, onde o pai e Laia Sanz partilham o ODYSSEY 21 SUV. Para o piloto de Fórmula 1 “já esperava que o meu pai estivesse envolvido na Extreme E e por isso temos estado muito ocupados nos últimos três a quatro meses com este projeto. É um novo desafio e vejo que eles estão a trabalhar no duro para serem competitivos. A mensagem climática da Extreme E é muito importante porque precisamos de alertar as pessoas para o que se está a passar no mundo, e para além disso, espero que se consiga tirar daqui um bom espetáculo”.

O primeiro evento da Extreme E realiza-se nos dias 20 e 21 de março de 2021 na Arábia Saudita.