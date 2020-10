Extreme E introduz “GridPlay”

A Extreme E introduziu no seu campeonato o “GridPlay”, onde os adeptos podem selecionar o piloto preferido entre as oito equipas e quem tiver mais votos pode assim escolher a sua posição de partida para a corrida final. As equipas que não avancem para a final podem partilhar os seus votos. O resto da grelha é definida através dos pontos das rondas anteriores.

Para o diretor executivo e fundador da Extreme E, Alejandro Agag: «Como campeonato estamos à procura de formas inovadores para envolver os adeptos, fazendo-os sentir-se parte da Extreme E e ter uma voz quando se trata das corridas, especialmente porque não temos espetadores nos locais».

Esta medida implementada pela Extreme E é muito semelhante ao fanboost da Fórmula E (onde António Félix da Costa é o atual campeão em título), outra série co-fundada por Alejandro Agag.