Extreme E fez jus ao nome: Capotanços em série e a Rosberg X na frente

Arrancou na Arábia Saudita a primeira corrida da história do Extreme E, o Desert X Prix, e a equipa de Nico Rosberg, composta por Johan Kristoffersson e Molly Taylor foi a mais rápida, depois de somados os tempos dos dois pilotos.

Não faltou ‘animação’, já que a sessão ficou marcada por duas bandeiras vermelhas, uma dela devido a um enorme acidente de Claudia Hurtgen, que danificou fortemente o Odyssey 21 E-SUV depois de capotar várias vezes, a outra, devido a um duplo capotanço de Stéphane Sarrazin.

A equipa de Nico Rosberg, a Rosberg X Racing do sueco Johan Kristoffersson e da australiana Molly Taylor registou 10m43.565s, o tempo mais rápido.

Seguiu-se o

Team X44 de Lewis Hamilton, com Sébastien Loeb e a espanhola Cristina Gutiérrez cinco segundos mais atrás.

A Acciona Sainz XE Team de Carlos Sainz e Laia Sanz foram terceiros com mais 33s, seguindo-se a Andretti United Extreme E do sueco Timmy Hansen e de Catie Munnings, piloto inglesa. Um furo na roda traseira direita, tramou-os.

A equipa de Jenson Button, a JBXE com Jenson Button e a sueca Mikaela Åhlin-Kottulinsky ao volante viu o carro entrar em modo neutro e ficaram quase sem bateria. Vão ter que mudar o motor.

A equipa Hispano-Suiza Xite Energy Team do inglês Oliver Bennett e da espanhola Christine Giampaoli Zonca foram penalizados por excesso de velocidade e perderam 2m25.

A SEGI TV Chip Ganassi Racing dos norte americanos Sarah Price e Kyle LeDuc perderam quase três minutos devido a problemas com a bateria e com a direção assistida do Odyssey 21 E-SUV.

Na Veloce Racing da inglesa Jamie Chadwick e do francês Stéphane Sarrazin, este último capotou o carro duas vezes- Pior ainda estiveram Mattias Ekström e a alemã Claudia Hürtgen, da Abt Cupra XE. A piloto alemã teve uma série de aparatosos capotanços, danificando muito o carro. Não se aleijou muito, mas mordeu a língua..

A equipa dificilmente consegue ter o carro pronto a tempo para a sessão de qualificação da tarde. Começou intensa a Extreme E.