Extreme E: Cupra e Mattias Ekström juntam-se ao campeonato

O antigo campeão do DTM e do WorldRX, Mattias Ekström, vai competir no Extreme E. O sueco vai estar na equipa da ABT Extreme E, que introduziu também o primeiro fabricante ao campeonato, a Cupra. A piloto feminina que vai fazer dupla com o sueco ainda não foi anunciada.

A ABT é quem vai personalizar a carroçaria do ODYSSEY 21, com esta a ser semelhante aos carros de estrada da Cupra: o Ateca e o Formentor.

Nas redes socias, Ekström deixou a seguinte mensagem: “Está na hora de uma nova aventura, o Extreme E. Penso que o conceito é engenhoso e estou certo de que temos uma equipa forte com a CUPRA e a ABT”.

