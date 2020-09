Extreme E: Andretti United anuncia Timmy Hansen e Catie Munnings como pilotos

A equipa da Andretti United anunciou os seus pilotos para o campeonato de Extreme E. A colaboração entre a Andretti Autosport e a United Autosports vai ter como pilotos Timmy Hansen, atual campeão mundial de rallycross, e Catie Munnings.

Hansen é atualmente quarto classificado no Campeonato Mundial de Rallycross e o segundo piloto desta disciplina a entrar na Extreme E, com Mattias Ekström anunciado para a equipa da ABT Cupra.

Após o anúncio, Hansen afirmou: “Vai ser uma grande aventura ver estes locais e eu vou fazer o meu melhor para assumir esta responsabilidade e, esperamos poder sensibilizar as pessoas para os desafios que temos no mundo atual, juntamente com a nossa paixão pelas corridas”.

Catie Munnings venceu o Troféu das Senhoras no Campeonato da Europa de 2016 e no início deste ano estreou-se no Junior WRC, terminando em 14º no Rali da Suécia.

“Estou muito orgulhosa por fazer parte deste projeto. Fiquei muito entusiasmada quando soube da sua existência e penso que termos pilotos masculinos e femininos juntos é muito importante. Ter a mesma credibilidade que um piloto masculino é ótimo e estou muito entusiasmada. É um passo em frente para o desporto automóvel”, afirmou Munnings.