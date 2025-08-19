Europeu FIA de Bajas: Alexander Krotov vence na Hungria

Alexander Krotov conquistou a vitória no Hungarian Baja ao volante do Mini JCW Rally+, somando pontos preciosos para a luta pelo título do Campeonato de Pilotos e da categoria Ultimate da Taça Europeia de Bajas. O piloto russo venceu duas etapas num fim de semana marcado por calor extremo e dificuldades mecânicas, incluindo a quebra de um braço de suspensão e do veio de transmissão na última especial, que o obrigaram a terminar a ritmo mais lento. Ainda assim, beneficiou de uma decisão dos comissários que lhe devolveu 42 segundos perdidos devido a uma má sinalização no percurso, suficiente para garantir o triunfo.
A dupla polaca Wlodzimierz Grazek e Michal Goleniewski, em Toyota Hilux, foi a mais rápida na derradeira especial e acabou em segundo lugar, inicialmente até dada como vencedora antes da correção de tempos. O terceiro lugar absoluto ficou para os neerlandeses Paul Spierings e Mark Salomons, vencedores da categoria Challenger, embora não estivessem inscritos para pontos no Europeu.
Entre os restantes destaques, o omanita Hamed Al-Wahaibi, acompanhado pela austríaca Ilka Minor, usou a prova como teste e venceu entre os SSV, terminando em quarto da geral, também sem inscrição no Europeu. Os húngaros ‘Csucsu’ e Márk Mesterházi garantiram o quinto posto e o máximo de pontos no Challenger, enquanto os compatriotas Balázs e Gabriella Molnár foram os melhores classificados registados na SSV, em sexto.
Na luta pelo Challenger, Lőrinc Mészáros aproveitou o oitavo lugar para reduzir a diferença para Miguel Ángel Valero, ausente, e reforçar as suas hipóteses no campeonato. Já os britânicos Sean Haren e Martin Hales, apesar de perderem 40 minutos numa das etapas, terminaram em 11.º e ficaram bem posicionados na luta pelo título SSV, beneficiando dos abandonos de Afonso Oliveira e Yagic Birinci.
Magdalena Zając e Czekan Błażej, da Polónia, concluíram em 12.º e arrecadaram pontos importantes para manter a liderança da piloto na categoria Ultimate, à frente de João Ferreira e de Benediktas Vanagas, que terminou apenas em 19.º após um incêndio no seu carro.
Na categoria Stock, reservada a veículos de produção, os polacos Barthomiej Wajzer e Ernest Górecki confirmaram matematicamente o título europeu antes da prova e reforçaram ainda mais a sua posição no campeonato, somando o sexto resultado consecutivo de máximo de pontos.
O Hungarian Baja contou com 24 inscritos e 11 registados para a Taça Europeia, num percurso compacto de 536 quilómetros, dos quais 445 cronometrados, com temperaturas abrasadoras e terrenos pedregosos a dificultarem ainda mais o desafio. A próxima ronda da Taça Europeia de Bajas da FIA será disputada na Polónia, entre 28 e 31 de agosto.
Posição
Piloto / Navegador
País
Carro
Tempo/Status
1
Denis Krotov / Oleg Uperenko
KGZ
Mini JCW Rally+
5h20m07.5s
2
Wlodzimierz Grajek / Michal Goleniewski
POL
Toyota Hilux
5h20m22.0s
3
Paul Spierings / Marl Salomons
NED
Taurus T3 Max Evo
5h22m35.1s
4
Hamed Al-Wahaibi / Ilka Minor
OMN/AUT
Can-Am Maverick R
5h23m54.6s
5
Csucsu / Márk Mesterházi
HUN
Taurus T3 Max
5h34m38.2s
6
Balázs Molnár / Gabriella Molnár
HUN
Can-Am Maverick R
5h41m34.8s
7
Juraj Varga / Radovan Schneider
SVK
Polaris RXR Pro R
5h44m17.1s
8
Lőrinc Mészáros / Albert Horn
HUN
G Rally Team OT3
5h48m00.6s
9
Martin Benko / Jiri Kalát
SVK/CZE
Taurus T3 Max
5h57m15.0s
10
Pál Lónyai / Aleksei Kuzmich
HUN/UAE
LPR Porsche Macan
5h59m43.8s
11
Sean Haran / Martin Hales
GBR
Polaris RXR Pro R Sport
6h08m52.0s
12
Magdalena Zając / Czekan Błażej
POL
Toyota Hilux
6h11m16.2s
13
Vincent Thijs / Arjan Van Tiel
BEL
Toyota Hilux
6h18m22.4s
14
Alexandre Pesci / Alexandre Giroud
SUI/FRA
Taurus T3 Max
6h22m01.5s
15
Barthomiej Wajzer / Ernest Górecki
POL
Toyota Land Cruiser KDJ 15
7h20m59.4s
16
Christof Danner / Herwig Reiger
AUT
Puch 320 G E55
7h24m22.1s
17
Miroslav Zapletal / Marek Sykora
CZE/SVK
Ford F-150 Evo
9h02m46.8s
18
Tomas Ourednicek / Petr Hauptmann
CZE
Toyota Hilux
14h20m38.3s
19
Benediktas Vanagas / Aisvydas Paliukenas
LTU
Toyota Hilux
19h51m10.2s
RET
Miklós Trébitsch / Sándor Trébitsch
HUN
Bedu Pro X3
Ret. SS3
RET
Barthomiej Kotwica / Arkadiusz Jedrzejewski
POL
Taurus T3 Max
Ret. SS2
RET
Yagiz Birinci / Evangelos Sotirchos
TUR/GRE
Can-Am Maverick XRS Turbo RR
Ret. SS2
RET
Frantisek Brutovsky / Josef Radina
CZE
Ford F150+
Ret. SS1
DNS
Afonso Oliveira / Fábio Belo
POR
Polaris RXR Pro R Sport
DNS
