Europeu FIA de Bajas: Alexander Krotov vence na Hungria

Alexander Krotov conquistou a vitória no Hungarian Baja ao volante do Mini JCW Rally+, somando pontos preciosos para a luta pelo título do Campeonato de Pilotos e da categoria Ultimate da Taça Europeia de Bajas. O piloto russo venceu duas etapas num fim de semana marcado por calor extremo e dificuldades mecânicas, incluindo a quebra de um braço de suspensão e do veio de transmissão na última especial, que o obrigaram a terminar a ritmo mais lento. Ainda assim, beneficiou de uma decisão dos comissários que lhe devolveu 42 segundos perdidos devido a uma má sinalização no percurso, suficiente para garantir o triunfo.

A dupla polaca Wlodzimierz Grazek e Michal Goleniewski, em Toyota Hilux, foi a mais rápida na derradeira especial e acabou em segundo lugar, inicialmente até dada como vencedora antes da correção de tempos. O terceiro lugar absoluto ficou para os neerlandeses Paul Spierings e Mark Salomons, vencedores da categoria Challenger, embora não estivessem inscritos para pontos no Europeu.

Entre os restantes destaques, o omanita Hamed Al-Wahaibi, acompanhado pela austríaca Ilka Minor, usou a prova como teste e venceu entre os SSV, terminando em quarto da geral, também sem inscrição no Europeu. Os húngaros ‘Csucsu’ e Márk Mesterházi garantiram o quinto posto e o máximo de pontos no Challenger, enquanto os compatriotas Balázs e Gabriella Molnár foram os melhores classificados registados na SSV, em sexto.

Na luta pelo Challenger, Lőrinc Mészáros aproveitou o oitavo lugar para reduzir a diferença para Miguel Ángel Valero, ausente, e reforçar as suas hipóteses no campeonato. Já os britânicos Sean Haren e Martin Hales, apesar de perderem 40 minutos numa das etapas, terminaram em 11.º e ficaram bem posicionados na luta pelo título SSV, beneficiando dos abandonos de Afonso Oliveira e Yagic Birinci.

Magdalena Zając e Czekan Błażej, da Polónia, concluíram em 12.º e arrecadaram pontos importantes para manter a liderança da piloto na categoria Ultimate, à frente de João Ferreira e de Benediktas Vanagas, que terminou apenas em 19.º após um incêndio no seu carro.

Na categoria Stock, reservada a veículos de produção, os polacos Barthomiej Wajzer e Ernest Górecki confirmaram matematicamente o título europeu antes da prova e reforçaram ainda mais a sua posição no campeonato, somando o sexto resultado consecutivo de máximo de pontos.

O Hungarian Baja contou com 24 inscritos e 11 registados para a Taça Europeia, num percurso compacto de 536 quilómetros, dos quais 445 cronometrados, com temperaturas abrasadoras e terrenos pedregosos a dificultarem ainda mais o desafio. A próxima ronda da Taça Europeia de Bajas da FIA será disputada na Polónia, entre 28 e 31 de agosto.

Posição Piloto / Navegador País Carro Tempo/Status

1 Denis Krotov / Oleg Uperenko KGZ Mini JCW Rally+ 5h20m07.5s

2 Wlodzimierz Grajek / Michal Goleniewski POL Toyota Hilux 5h20m22.0s

3 Paul Spierings / Marl Salomons NED Taurus T3 Max Evo 5h22m35.1s

4 Hamed Al-Wahaibi / Ilka Minor OMN/AUT Can-Am Maverick R 5h23m54.6s

5 Csucsu / Márk Mesterházi HUN Taurus T3 Max 5h34m38.2s

6 Balázs Molnár / Gabriella Molnár HUN Can-Am Maverick R 5h41m34.8s

7 Juraj Varga / Radovan Schneider SVK Polaris RXR Pro R 5h44m17.1s

8 Lőrinc Mészáros / Albert Horn HUN G Rally Team OT3 5h48m00.6s

9 Martin Benko / Jiri Kalát SVK/CZE Taurus T3 Max 5h57m15.0s

10 Pál Lónyai / Aleksei Kuzmich HUN/UAE LPR Porsche Macan 5h59m43.8s

11 Sean Haran / Martin Hales GBR Polaris RXR Pro R Sport 6h08m52.0s

12 Magdalena Zając / Czekan Błażej POL Toyota Hilux 6h11m16.2s

13 Vincent Thijs / Arjan Van Tiel BEL Toyota Hilux 6h18m22.4s

14 Alexandre Pesci / Alexandre Giroud SUI/FRA Taurus T3 Max 6h22m01.5s

15 Barthomiej Wajzer / Ernest Górecki POL Toyota Land Cruiser KDJ 15 7h20m59.4s

16 Christof Danner / Herwig Reiger AUT Puch 320 G E55 7h24m22.1s

17 Miroslav Zapletal / Marek Sykora CZE/SVK Ford F-150 Evo 9h02m46.8s

18 Tomas Ourednicek / Petr Hauptmann CZE Toyota Hilux 14h20m38.3s

19 Benediktas Vanagas / Aisvydas Paliukenas LTU Toyota Hilux 19h51m10.2s

RET Miklós Trébitsch / Sándor Trébitsch HUN Bedu Pro X3 Ret. SS3

RET Barthomiej Kotwica / Arkadiusz Jedrzejewski POL Taurus T3 Max Ret. SS2

RET Yagiz Birinci / Evangelos Sotirchos TUR/GRE Can-Am Maverick XRS Turbo RR Ret. SS2

RET Frantisek Brutovsky / Josef Radina CZE Ford F150+ Ret. SS1