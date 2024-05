Europeu de Bajas: João Ferreira vence Baja Extremadura, top 5 todo luso

Terminaram ainda, na 16ª posição, Nelson Beiró/Ricardo Batista (Can Am Maverick X3), 18º, Nuno Rogério/Pedro Santos (Brp – Canam Maverick X3), 21º Fernando Barreiros/Rui António (Isuzu D-Max) veneram o T2. e ainda 22º lugar para Rui Farinha/Rui Pita (Brp – Canam Maverick Xrs Turbo).

Líderes no final do dia de ontem, João Dias/João Miranda (G Rally Ot3) tiveram hoje problemas e atrasaram-se muito na classificação.

Pau Navarro Ferrer/Ian Rosa (Demon Car Dt3 T3) foram sextos na frente de Nuno Madeira/Nuno Morais (Can Am Maverick X3) com Tomasz Białkowski/Dariusz Baśkiewicz (Brp – Canam Maverick Xrs Turbo) em oitavo e a vencerem entre os SSV (T4). Adam Kus/Marcin Pasek (G Rally Ot3 T3) foram nonos na frente de Maria Luis Gameiro/José Marques (Mini John Cooper Works Rally Plus) que terminaram no top 10.

O derradeiro lugar do pódio e triunfo nos Challenger foi para Rui Carneiro/Ola Floene (G Rally OT3) que terminaram a prova a 7:53.3 da frente, oito segundos na frente de Alexandre Pinto/Bernardo Oliveira (BRP Can-Am Maverick X3) com Armindo Araújo/Pedro Ré (G Rally OT3) cinco minutos mais atrás.

A dupla lusa somou 5:13:35.3, batendo claramente a concorrência ao vencer os dois Setores Seletivos do segundo dia de prova, qualquer deles com margem significativa.

João Ferreira/Filipe Palmeiro (Mini John Cooper Works Rally Plus) venceram a Baja Extremadura, primeira prova do Europeu de Bajas, naquele que é o regresso a uma competição que venceram em 2022.

