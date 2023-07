Europeu de Bajas/Itália: João Ferreira no pódio, triunfo de Yazeed al Rajhi | AutoSport

Realizou-se este fim de semana a terceira prova do Europeu de Bajas de Todo-o-Terreno, evento que contou com a presença de duas duplas portuguesas, João Ferreira/Filipe Palmeiro (Mini John Cooper Works T1+) e Francisco Barreto/Carlos Silva (Toyota Hilux T1+). O piloto do Mino terminou no pódio, e Francisco Barreto ficou pelo caminho no último SS da prova.



João Ferreira ganhou o prólogo na frente de Nasser al Attiyah (Toyota Hilux T1+), com Krzysztof Holowczyc (Mini John Cooper Works T1+) em terceiro. Francisco Barreto foi 14º.

Na SS2, Al Attiyah venceu e passou para a frente da corrida, com 12.7s de avanço para Yazeed Al Rajhi (Toyota Hilux T1+) com João Ferreira em terceiro a 5m16.8s. Francisco Barreto foi 31º no Setor Seletivo e caiu para o 30º lugar da geral.

No terceiro SS, Al Rajhi venceu e passou para a frente da corrida com 22.3s de avanço para Al Attyiah, com João Ferreira a manter-se no terceiro lugar, agora a 7m22.3s da frente. Franciso Barreto recuperava uma posição, para o 39º lugar.

Hoje, Al Rajhi voltou a vencer, com Nasser al Attiyah a atrasar-se e a perder muito tempo, terminando a prova, ainda assim, no segundo lugar, com João Ferreira a confirmar o pódio.

Nos SSV, T4, o brasileiro Cristiano Batista, que tem a seu lado Fausto Mota, num BRP Can Am Maverick XRS Turbo, venceram o T4, nas frente dos vencedores do T3, o também brasileiro Otávio Sousa, que tem o português João Ferreira ao lado, num Can Am Maverick.

Francisco Barreto/Carlos Silva (Toyota Hilux T1+) desistiram no último Setor Seletivo.

