Etapa 5 do Rally-Raid Portugal inspira-se no Dakar de 2006… e no Rali de Portugal
Trajeto técnico e variado desafia pilotos entre as serras do Algarve
A quinta etapa do bp Ultimate Rally-Raid Portugal apresenta-se como um dos momentos mais técnicos da prova, com um percurso que, segundo o diretor desportivo Orlando Romana, evoca o lendário espírito do Dakar de 2006. “A Etapa 5 faz-me recordar o percurso que desenhei para o Dakar em 2006. Apesar de ser uma volta em laço, a especial em si estende-se de ponto a ponto ao longo das cristas.
Há lombas cegas e ravinas íngremes, por isso os concorrentes terão de manter a máxima atenção”, explicou Romano.
Recordando esse percurso e ligando-o ao Rally de Portugal quando esteve uma década no Algarve, o percurso de hoje passa em zonas emblemáticas do antigo Rali de Portugal, como o troço do Vascão, Malhão e Loulé.
O Malhão é o ‘famoso’ troço onde Jari-Matti Latvala teve o seu acidente em 2009, e provavelmente o percurso passa por aí.
Terreno exigente e condições variáveis
O dirigente adverte ainda que o terreno será particularmente exigente, variando conforme as condições meteorológicas. “O solo é abrasivo quando está seco. Se chover, torna-se escorregadio, mas não tanto como em Espanha”, acrescentou. Tal como na primeira etapa, haverá um reagrupamento antes da entrada em Loulé, permitindo aos adeptos assistir aos quilómetros finais da especial.
Horários da Etapa 5
O português João Ferreira (Toyota Hilux) iniciará a especial às 9h55. O primeiro carro entrará na especial nº 2 às 13h45, dirigindo-se depois ao pódio final pelas 15h00. O regresso ao parque fechado em Loulé está agendado para as 15h45, encerrando assim uma etapa desafiante que combinará técnica, velocidade e precisão.
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