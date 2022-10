‘Estórias’ da Baja Portalegre 500: A maratona do povo | AutoSport

A Baja de Portalegre cumpre este ano a 36ª edição, e há muito é uma das mais carismáticas provas de TT do mundo. A Autosport conta-lhe algumas estórias e os protagonistas de um fenómeno de popularidade que extravasou as pistas do Alentejo e as fronteiras do país.

Há eventos que se transcendem o significado literal do seu propósito. Tal como Woodstock era muito mais do que um festival de música, também o Rali de Monte Carlo ou a Baja de Portalegre são mais do que meras provas de automobilismo.

São exemplos de uma simbiose entre muitos milhares de entusiastas na estrada e participantes que se lançam de peito feito às dificuldades e imprevisibilidade que o percurso lhes lança ao caminho.

Nas bermas e pistas da Baja de Portalegre não há estratos sociais ou classes económicas: há um manto de paixão em torno de uma causa, a do todo-o-terreno, que, por sua vez, é a causa da superação humana.

Talvez seja este o segredo da estrondosa popularidade da prova criada em 1987 por José Megre e Pedro Villas-Boas. Chuva, lama, pó, calor, adversidade, dificuldade, desafio, competição ea vertigem da superação – são os clichés que fazem parte de uma história singular chamada Baja Portalegre 500.

Tudo começou quando Megre e Villas-Boas passaram juntos pela odisseia do ‘velho’ Dakar em África, na primeira metade dos anos 1980. Algures nos milhares de quilómetros passados dentro daquele UMM, ambos decidem criar o ‘Clube Aventura’ com o propósito de promover expedições e organizar a primeira prova competitiva de todo-o-terreno em Portugal.

Como Megre explica na sua crónica de 1987 (CLIQUE AQUI PARA LER), a região de Portalegre foi o palco escolhido para a empreitada e é assim que nasce o Rali Maratona Portalegre – Finicisa, que nas primeiras duas edições (87 e 88) consiste em duas voltas a um circuito de 400 quilómetros, sem quaisquer interrupções.

Logo aí a dureza da prova começa a criar as fundações do seu prestígio futuro. Em 1990, na quarta edição batem-se os recordes de inscritos: 250 carros e 450 motos! Muitos deles atraídos pelo facto de apenas 10 por cento dos concorrentes terem conseguido completar a Baja de 1989…

E não é apenas em Portugal que as pistas do Alentejo vão ganhando nome. A história de Portalegre também é feita de pilotos estrangeiros como SergeBacou, Thierry Charbonnier, Gilles Lalay, Stéphane Peterhansel, David Castera, Richard Sainct, Alain Perez Thierry Magnaldi nas motos, Colin McRae, Peterhansel, Carlos Sainz, Hiroshi Masuoka, Luc Alphand, Jutta Kleinschmidt e Krysztof Holowczyc nos automóveis, coma Baja a ganhar o seu lugar natural na Taça do Mundo FIA.

Segundo dados da GNR, a vitória de Colin McRae em 2004 terá sido presenciada por mais de 200.000 espectadores no percurso. E esse é só um exemplo. Depois disso, muitos mais foram para a estrada…

Todos os consagrados do TT nacional passaram por lá: António Bayona, o primeiro vencedor, Carlos Barbosa ‘Tucha’, os irmãos Mello Breyner, João Vassalo, Santinho Mendes, Santos Godinho, Filipe Campos (recordista de vitórias nos automóveis, com quatro), Carlos Sousa, Rui Sousa, Miguel Barbosa e tantos outros. Para muitos pilotos portugueses de automóveis e motos,a possibilidade de se ‘medirem’ com as vedetas estrangeiras em Portalegre foi o decisivo impulso para as suas carreiras internacionais.

O formato da prova foi-se ajustando às exigências do desporto até se estabelecer nos 500 quilómetros (mais coisa menos coisa) que passaram a fazer parte do nome.

Em 1999 a prova abandonou o esquema em linha e passou a ser dividida em dois sectores seletivos, com uma neutralização entre eles. Hoje em dia, os concorrentes já não repartem a condução por dois pilotos como antigamente, e apesar das dificuldades reforçadas pelo clima (a lama com a chuva e o pó com o calor) e de alguma flutuação no número de inscritos, a clássica agora sob a égide do ACP continua a ser isso mesmo: uma clássica do TT mundial. E um fenómeno do povo.