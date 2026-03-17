Elites do Todo-o-Terreno Mundial reunida no bp Ultimate Rally-Raid Portugal

A terceira edição da prova organizada pelo Automóvel Club de Portugal (ACP) atravessa Portugal e a Extremadura espanhola entre 17 e 22 de março. Com uma lista de 117 inscritos, a competição pontuável para o Campeonato do Mundo de TT conta com os principais fabricantes e estrelas da modalidade.

A elite do todo-o-terreno internacional regressa às pistas ibéricas para o bp Ultimate Rally-Raid Portugal, a terceira ronda da temporada de 2026. A prova, que terá o seu centro nevrálgico em Grândola, percorrendo depois Badajoz e terminando em Loulé, apresenta um percurso de aproximadamente 2200 quilómetros, dos quais mais de metade serão disputados ao cronómetro.

Construtores oficiais e estrelas internacionais

Nos automóveis, o pelotão é encabeçado pelo atual líder do Mundial e vencedor do Dakar, Nasser Al-Attiyah (Dacia), que terá a oposição direta de nomes como Mattias Ekström (Ford), Sébastien Loeb (Dacia), Carlos Sainz (Ford) e o campeão do mundo em título, Lucas Moraes (Dacia). Fabricantes como a Toyota, Ebro e Defender reforçam também a presença oficial na categoria principal.

Nas duas rodas, o equilíbrio é a nota dominante. Daniel Sanders (KTM), vencedor em 2025, procura repetir o feito perante a oposição de Luciano Benavides (KTM), atual líder do campeonato, e da armada da Honda, composta por Ricky Brabec e Skyler Howes.

O Presidente da Comissão Organizadora, Carlos Barbosa, destaca a consolidação do evento no panorama global: “O bp Ultimate Rally-Raid Portugal estabeleceu-se, desde a primeira edição, como a referência da modalidade na Europa, o que lhe dá um forte protagonismo internacional. As pistas muito particulares são completamente diferentes da maioria das provas que integram o Campeonato do Mundo de TT.”

Forte contingente português na luta pela vitória

Entre os 117 inscritos, destacam-se 24 formações portuguesas. A dupla João Ferreira/Filipe Palmeiro surge como uma das principais candidatas ao triunfo absoluto nos automóveis. Nas categorias Challenger e SSV, as atenções recaem sobre o campeão mundial Alexandre Pinto (Taurus) e João Monteiro (Can-Am), atual segundo classificado no campeonato. Nas motos, Martim Ventura (Honda) lidera a delegação nacional, acompanhado por Bruno Santos e Micael Simão.

Um percurso técnico marcado pela pilotagem

Ao contrário de outras provas do calendário mundial, o desafio em solo luso e espanhol privilegia a destreza ao volante em detrimento da navegação pura. O diretor de prova, Orlando Romana, explica que as condições climatéricas recentes obrigaram a ajustes de última hora:

“Tivemos a necessidade de fazer alterações já bem perto da data de partida, por culpa das tempestades que atingiram Portugal em fevereiro. Apesar de tudo, temos a certeza de que vamos ter um percurso exigente, desafiante e muito equilibrado.”

A competição inicia-se a 17 de março com o prólogo em Grândola. Seguem-se etapas em terrenos arenosos no Alentejo, trilhos montanhosos e zonas agrícolas na Extremadura espanhola, culminando com passagens técnicas na Serra do Caldeirão, no Algarve.

Proximidade com o público: bivouacs e áreas de espetáculo

Uma das marcas desta edição é a abertura dos parques de assistência ao público, permitindo o contacto direto com máquinas e pilotos. Os fãs poderão visitar o bivouac em Grândola (16 a 18 de março), Badajoz (19 e 20 de março) e Loulé (21 de março), sempre em período pós-laboral. As localizações exatas das Áreas de Espetáculo para acompanhar a passagem dos veículos nos setores seletivos serão divulgadas pela organização 72 horas antes de cada etapa através das plataformas oficiais.

A cerimónia de pódio e consagração dos vencedores terá lugar na Marina de Vilamoura, no dia 22 de março.