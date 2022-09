Dupla Nuno Corvo/José Camilo estreia-se ao Rally dos Sertões | AutoSport

A dupla Nuno Corvo/José Camilo estreou-se ao Rally dos Sertões este ano em formato “gigante”. A edição comemorativa dos 30 anos do Rally dos Sertões arrancou no passado dia 26 de Agosto de Foz do Iguaçu no Paraná e termina a 10 de Setembro em Salinópolis.

A competição passará por oito estados em cinco regiões do Brasil. Serão 7.216 quilómetros, dos quais 4.811 disputados ao cronómetro, aproximadamente 70% da prova. Esta 30ª edição será a maior do mundo em troços cronometrados especiais. Serão 14 dias de competição e um de descanso. A prova deste ano vai homenagear também o bicentenário da Independência do Brasil.

A dupla portuguesa apresenta-se aos comandos de um Can-Am Maverick inscrito pela Varela Can-Am Monster Energy a principal equipa brasileira de SSV a disputar a prova, tendo como principal objetivo concluir esta grande maratona de todo-o-terreno, nesta que é também a sua estreia de SSV.