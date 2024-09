Domingos Cunha: Campeão de Enduro estreia-se de SSV na Baja TT Sharish Gin

Domingos Cunha tem estado imparável aquém e além-fronteiras. Com apenas 16 anos já com um título de Campeão Nacional de Enduro e outro de Todo-o-Terreno Mini Baja, iniciou em maio e de forma muito positiva a sua internacionalização ao participar na Mini Enduro European Cup e está já de regresso às competições nacionais para disputar a Baja TT Sharish Gin Reguengos de Monsaraz-Mourão.

Só que desta vez Domingos Cunha vai trocar as duas pelas quatro rodas e realizar o sonho de disputar a muito atrativa e exigente competição SSV, com a particularidade de ir navegaro seu pai, Tiago Cunha, nesta que é a quinta jornada do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno.

Será aos comandos de um Can-Am, inscrito pela Benimoto Racing que a dupla Tiago Cunha/Domingos Cunha vai enfrentar esta nova desafio enquanto aguarda pela próxima prova do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno Mini Baja, competição que Domingos Cunha lidera entre os juvenis.

“O meu pai fez uma promessa: quando eu fizesse 16 anos iríamos os dois fazer uma competição de SSV. Foi durante uma competição de Enduro que o meu pai me deu a notícia de que iria correr na Baja Reguengos de SSV.

Perguntei quem seria o navegador e pediu-me para que me portasse bem na escola e tivesse bom aproveitamento. Percebi que iria ser eu. Fiquei superfeliz.

O nosso objetivo é divertirmo-nos, se der para fazer um bom resultado melhor ainda, juntando o útil ao agradável. O meu pai guia muito bem. Eu sou novato na navegação e há que experimentar as coisas e dar um primeiro passo. Se possível gostávamos muito de dar continuidade a estas corridas de SSV. É uma oportunidade que vamos ter agora e veremos como corre. Não podia estar mais feliz e muito entusiasmado”, salienta Domingos Cunha.

Tiago Cunha, o pai, afina pelo mesmo diapasão e mostra-se bastante motivado e muito satisfeito por poder proporcionar esta experiência ao seu filho mais velho. “O todo-o-terreno sempre foi a minha paixão, desde pequeno, em especial os SSV. Fiz três épocas no iníciodesta disciplina e desde então venho sempre a acompanhar. Já fiz algumas corridas com carros alugados. Tenho o sonho de vir a disputar um Dakar e, nesse sentido, tenho de começar a ambientar-me novamente a estas máquinas e às corridas. Os meus filhos são completamente fascinados pelos SSV, veem e reveem os vídeos das corridas e eu prometi a ambos fazermos uma corrida quando tivessem 16 anos.

O Domingos fez 16 anos em maio e como sempre ouvi dizer que “ao pobre não prometas e ao rico não devas”, lá vamos nós para Reguengos. Esta prova não colide com o calendário desportivo dele para este ano e achei que seria uma excelente oportunidade. Falei com o Leonel da Benimoto, até porque há três anos fiz um Portalegre com eles e senti-me totalmente em casa e vamos então agora juntos para mais esta aventura. O meu único objetivo é aproveitar ao máximo cada quilómetro e divertir-me em cada minuto desta fantástica corrida. Vai ser um programa de família, vamos todos. Como não poderia deixar de ser estou muito feliz porque vou fazer o que mais gosto, rodeado das pessoas que mais gosto e o gozo que me dá voltar a fazer uma prova ainda por cima tendo o privilégio de ter ao lado um filho, que sei que vai estar tão ou mais feliz que eu,é imenso”, salienta o piloto.

A 36ª edição da Baja TT Sharish Gin Reguengos de Monsaraz – Mourão disputa-se nos Concelhos de Reguengos de Monsaraz, Mourão e Redondo. Esta prova também pontuável Baja European Championship inicia-se na sexta-feira, dia 20 de setembro com o prólogo de 30 km. A competição terá um total 502,55 km dos quais 350 Km serão cronometrados. O percurso divide-se em três etapas, sendo que ao prólogo se juntam mais dois setores seletivos, um de 161 km, a disputar no sábado e outro de 133 km que se disputa no domingo. Pelas 15h30 de domingo terá lugar a entrega de prémios.