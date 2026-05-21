Desafío Ruta 40: W2RC regressa, João Ferreira entre os nomes em destaque
O Desafío Ruta 40 está de regresso ao Campeonato do Mundo de Rally-Raid de 2026 e recoloca a Argentina no calendário da competição após uma ausência de dois anos. A terceira ronda do W2RC disputa-se a partir de San Juan, entre 38 equipas, 31 das quais inscritas para pontuar no campeonato, num percurso de cinco dias que recupera a passagem por San Rafael e pelas dunas de El Nihuil, duas referências históricas da prova.
Na categoria Ultimate, a Dacia Sandriders apresenta-se como a principal força do arranque de temporada, depois das vitórias de Nasser Al-Attiyah e Sébastien Loeb nas duas primeiras rondas.
A formação lidera o campeonato de construtores com 83 pontos de vantagem sobre a Toyota Gazoo Racing e chega à Argentina com três carros para enfrentar um pelotão composto por 12 Toyota Hilux, cinco Ford Raptor e um Mini JCW Rally.
Loeb lidera, Al-Attiyah avisa e Toyota prepara resposta
Sébastien Loeb e Édouard Boulanger lideram os campeonatos de pilotos e navegadores, com sete pontos de vantagem sobre os colegas de equipa Nasser Al-Attiyah e Fabian Lurquin. O qatari, vencedor da última edição sul-americana da prova, em 2024, antevê uma corrida exigente, mas acredita no potencial do projeto.
“Para a Argentina, será uma corrida muito interessante e muito difícil. Temos muita experiência lá. É fantástico que tenhamos dois carros na liderança dos campeonatos”, afirmou Al-Attiyah, sublinhando que as dunas macias e a altitude poderão endurecer ainda mais o desafio. “Vai ser uma grande luta, mas conhecemos o nosso carro e ele é muito forte.”
A Toyota tenta travar esse domínio com Yazeed Al-Rajhi, Henk Lategan e Seth Quintero, enquanto a Ford surge como terceira força do campeonato de construtores, a apenas 38 pontos da marca japonesa. Carlos Sainz, Joan Roma e Mitch Guthrie encabeçam a ofensiva da equipa norte-americana, numa prova em que Roma procura dar continuidade ao segundo lugar conquistado no Dakar.
João Ferreira reforça presença portuguesa
Entre os portugueses, João Ferreira é um dos nomes em evidência na Ultimate, aos comandos de um Toyota da Toyota Gazoo Racing South Africa. O piloto luso ocupa o sexto lugar do campeonato e surge como o mais bem classificado entre vários concorrentes privados e semi-oficiais.
Challenger e SSV também com interesse luso
Na Challenger, Alexandre Pinto e Bernardo Oliveira surgem como fortes candidatos, depois da vitória em Portugal, e tentam aproximar-se da liderança num fim de semana em que Puck Klaassen procura assumir o topo da classificação. Pedro Gonçalves também marca presença, associado ao francês Sébastien Delaunay.
No SSV, a ausência de João Monteiro abre espaço a mudanças na frente, enquanto na Stock o favoritismo recai sobre Rokas Baciuška, Sara Price e Stéphane Peterhansel, novamente ao volante dos Defender da Land Rover. Com 1692 quilómetros cronometrados e etapas em altitude, navegação exigente e dunas de regresso, a prova argentina poderá marcar uma inflexão importante na temporada.
2026 Desafío Ruta 40 – entry list:
Domingo, 24 de maio
Shakedown: Albardón, San Juan (Sem hora especificada)
Partida cerimonial: 23:20 — Centro Cultural Conte Grand
Segunda-feira, 25 de maio
Etapa 1 (San Juan – San Juan) – 341 km: 13:07 — Autódromo Villicum
Terça-feira, 26 de maio
Etapa 2 (San Juan – San Rafael) – 298 km: 12:37 — Autódromo Villicum
Quarta-feira, 27 de maio
Etapa 3 (San Rafael – San Rafael) – 455 km: 13:32 — Centro de Congresos, San Rafael
Quinta-feira, 28 de maio
Etapa 4 (San Rafael – San Juan) – 310 km: 12:17 — Centro de Congresos, San Rafael
Sexta-feira, 29 de maio
Etapa 5 (San Juan – San Juan) – 288 km: 12:22 — Autódromo Villicum
Lista de concorrentes W2RC
Ultimate
- Yazeed Al-Rajhi (KSA)/Timo Gottschalk (GER) Toyota Hilux GR
- Henk Lategan (RSA)/Brett Cummings (RSA) Toyota Hilux GR
- Lucas Moraes (BRA)/Dennis Zenz (GER) Dacia Sandrider
- Carlos Sainz (ESP)/Dani Oliveras (ESP) Ford Raptor
- Nasser Saleh Al-Attiyah (QAT)/Fabian Lurquin (BEL) Dacia Sandrider
- Seth Quintero (USA)/Andrew Short (USA) Toyota Hilux GR
- Eryk Goczal (POL)/Szymon Gospodarczyk (POL) Toyota Hilux DKR Evo
- Denis Krotov (KGZ)/Konstantin Zhiltsov (KGZ) Ford Raptor
- Saood Variawa (RSA)/François Cazalet (FRA) Toyota Hilux IMT Evo
- Sébastien Loeb (FRA)/Edouard Boulanger (FRA) Dacia Sandrider
- Martin Prokop (CZE)/Viktor Chytka (CZE) Ford Raptor
- Joan Roma (ESP)/Alex Haro (ESP) Ford Raptor
- Mitch Guthrie (USA)/Kellon Walch (USA) Ford Raptor
- Akira Miura (JPN)/Armand Monleón (ESP) Toyota Hilux GR
- Marek Goczal (POL)/Maciej Marton (POL) Toyota Hilux DKR Evo
- Hernán Garcés (CHI)/Juan Pablo Latrach (CHI) Toyota Hilux GR
- Marcos Baumgart (BRA)/Kleber Cincea (BRA) Toyota Hilux IMT Evo
- Lucio Alvarez (ARG)/Bernando Graue (ARG) Toyota Hilux IMT Evo
- Kees Koolen (NED)/Wouter Rosegaar (NED) Ford Raptor
- Cristian Baumgart (BRA)/Luis Felipe Eckel (BRA) Toyota Hilux IMT Evo
- Marcelo Gastaldi (BRA)/Carlos Sachs (BRA) Toyota Hilux IMT Evo*
- Joāo Ferreira (POR)/Filipe Palmeiro (POR) Toyota Hilux IMT Evo
- Kevin Benavides (ARG)/Lisandro Sisterna (ARG) Toyota Hilux GR*
- Sebastián Halpern (ARG)/Eduardo Pulenta (ARG) X-Raid Mini JCW Rally 3.0i*
Challenger
- Alexandre Pinto (POR)/Bernardo Oliveira (POR) Taurus T3 Max
- Puck Klaassen (NED)/Augusto Sanz (ARG) G Rally Team G-ECKO
- Pedro Gonçalves (POR)/Sébastien Delaunay (FRA) Taurus T3 Max
- Matthias Walkner (AUT)/Pablo Moreno (ESP) Taurus T3 Max*
- Nazareno Lopez (ARG)/Fernando Acosta (ARG) Taurus T3 Max*
SSV
- Jeremias Gonzalez Ferioli (ARG)/Gonzalo Rinaldi (ARG) Can-Am Maverick R
- Mindaugas Sidabras (LTU)/Ernestas Česokas (LTU) Can-Am Maverick R
- Manuel Andujar (ARG)/Cesar Andrés Frini (ARG) Can-Am Maverick R*
- Pedro Macdowell (BRA)/Daniel Spolidorio (BRA) Can-Am Maverick R
- Juan Piferrer (ESP)/Xavier Blanco (ESP) Can-Am Maverick R
- José Oscar Nogueira (POR)/Arcélio Couto (POR) Can-Am Maverick R*
Stock
Sara Price (USA)/Saydiie Gray (USA) Defender Dakar D7X-R
Stéphane Peterhansel (FRA)/Michaël Metge (FRA) Defender Dakar D7X-R
Rokas Baciuška (LTU)/Oriol Vidal (ESP) Defender Dakar D7X-R
