Desafio Ruta 40/Etapa 4: João Ferreira vence etapa no T3 | AutoSport

O atual Campeão Nacional de Todo-o-Terreno, João Ferreira, venceu a quarta etapa do Desafio Ruta 40, quarta Ronda do Campeonato do Mundo de Rally Raid (W2RC), entre os Protótipos Ligeiros (T3). Depois dos altos e baixos das primeiras 3 etapas, o leiriense conseguiu finalmente colocar o seu ritmo para triunfar pela terceira vez no W2RC. Recorde-se que o piloto já tinha vencido duas etapas no Dakar 2023, primeira de cinco rondas que compõem a competição.

“Subimos dunas numa bela luta com outros pilotos para vencer a etapa 4 do Desafio Ruta 40! Esta é a minha terceira vitória numa etapa do Campeonato Mundial de Rally-Raid esta temporada e a primeira para o Manuel Porém! Fico muito feliz por termos conseguido este resultado, especialmente depois do bom ritmo que temos conseguido impor ao longo de todos os dias de prova. Amanhã queremos muito voltar a vencer, mas sabemos das dificuldades perante este pelotão de pilotos muito competentes. A X-Raid preparou-nos o carro de forma excepcional e por isso vamos agora todos festejar esta vitória importante em conjunto”, disse o Campeão Nacional de Todo-o-Terreno que compete nesta prova com Manuel Porém como navegador, que substitui pontualmente Filipe Palmeiro na bacquet do lado direito do Yamaha X-raid 1000R Turbo.

Na geral, Nasser Al Attiyah (Toyota GR DKR Hilux) da Toyota Gazoo Racing venceu mais uma tirada e lidera agora com 12m35s de avanço para Juan Cruz Yacopini (Toyota Hilux Overdrive) da Overdrive Racing com Yazeed Al Rajhi (Toyota Hilux Overdrive) também da Overdrive Racing a 20m26s da frente.

Eugenio Amos (Toyota Hilux Overdrive) da Overdrive Racing subiu ao quarto posto na frente do líder do T3, Mitchell Guthrie (Mce-5 4×4 T3) da Red Bull Off Road Junior Team USA, que tem 22m39s de avanço para Cristina Gutierrez (Can-Am Maverick X3) piloto da Red Bull Can-Am Factory Team, com Austin Jones (Can-Am Maverick X3) da Red Bull Off Road Junior Team USA em 3º a 32m02s.

face ao dia anterior, Cavigliasso (Wevers Sports) parou 45 minutos ao quilómetro 262 devido a uma avaria mecânica e demorou a voltar a andar e

Seth Quintero teve problemas com o intercooler 10 km depois do início da especial, e atrasou-se muito.

João Ferreira e Manuel Porém (Yamaha X-Raid YXZ 1000R Turbo Prototype) subiram para o 5º lugar do T3.

O Desafio Ruta 40 termina hoje, com a realização da quinta e última etapa. A próxima ronda do W2RC é o Rallye du Maroc (Marrocos de 12 a 18 de Outubro).

Tempos Online – CLIQUE AQUI