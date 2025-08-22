Derrapagens, Rui Sousa: “Tomem lá o 68…”

Desafiámos Rui Sousa para contar uma história, o resultado foi a Baja Aragon 2003, um evento onde se provou mais uma vez que, para grandes males, grandes ‘remédios’: “Não é mesmo nada fácil escolher uma única história, numa carreira como a nossa – minha e do Carlos Silva, que me tem acompanhado – que já dura há um bom punhado de anos. Uma pessoa lembra-se de uma, depois vem outra a seguir… e a dificuldade está mesmo na escolha. Mas enfim, sempre me decidi por um episódio, quando fomos à Baja Aragón, em 2003 e que tem um grande significado para nós os dois. Nesse ano, fazíamos parte da equipa oficial da Nissan no nosso campeonato, onde na ocasião ocupávamos o segundo lugar. Inscrevemos-nos na prova e ficámos perplexos quando soubemos que o número que a organização decidiu atribuir-nos era o 68. Pedimos explicações e tentámos fazer-lhes ver que era injusto e deveríamos partir junto aos pilotos da frente. Foram insensíveis aos nossos argumentos e largámos mesmo em 68º.

Tomei então uma decisão: explicar no terreno porque queríamos tanto partir nos primeiros lugares. Assim, arrancámos de raiva… e ganhámos o Prólogo. Ficou toda a gente espantada e, nos jornais e nas rádios, já só se falava em nós e naquilo que tínhamos conseguido fazer, largando tão lá

de trás. A organização ficou com uma batata quente entre mãos, pois teve que dar explicações e responder às muitas perguntas de pessoas

que queriam saber porque não nos tinham dado um número mais na frente.

Para mim e para o Carlos, esse resultado funcionou como uma espécie de “vingançazinha”, por um lado. Pelo outro, foi bom, pois não só justificou os nossos pedidos, como nos permitia escolher o lugar de partida para a estrada. Assim, largámos atrás do Carlos Sousa, que acabámos por passar ao fim de 70 quilómetros, quando ele rodava no meio do pó dos motards e não conseguia andar mais depressa. Comandávamos a prova quando, a dada altura, se partiu uma transmissão. Perdemos 20 minutos e terminámos no 3º lugar, atrás do Schlesser e do Carlos.