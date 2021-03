Depois dos ralis, a Pirâmide do Todo-o-Terreno

A FIA juntou Comissários, Diretores de Prova e organizadores de provas de todo o terreno para discutir o desenvolvimento futuro dos ralis e bajas cross-country, e ficou claro que a FIA tem intenção de elevar o perfil da disciplina.



Está em curso um processo para nomear um Promotor de modo a melhorar e desenvolver ainda mais a competição, e em particular, trabalhar com a FIA na introdução de tecnologias novas e experimentais em todas as categorias num futuro próximo. Jutta Kleinschmidt, Presidente da Comissão Inter-Países da FIA, também reiterou a importância de atrair novos fabricantes com uma abordagem aberta às energias alternativas.

Foi também apresentada a futura pirâmide do TT. Logo abaixo do nível superior, o atual Mundial FIA de Todo o Terreno, ficará a Taça do Mundo de Bajas. Logo a seguir as Taças Regionais na Europa, Médio Oriente, América do Sul, etc, e por fim o quarto nível serão os campeonatos de cada país.

A intenção é, não só promover a disciplina, mas também fornecer uma plataforma rentável para os participantes competirem por um título FIA. O nível de entrada, quatro, para a disciplina continua a ser as provas realizadas a nível nacional.

Neste momento, Portugal já tem provas nos dois primeiros níveis da competição, a nova Baja BP Ultimate Portugal Cross Country, e a Baja Portalegre 500 no segundo, na Taça FIA de Bajas.