David Castera e o Mundial de Todo-o-Terreno (W2RC): “rotação de provas”

A ASO, organizadora do Mundial de Rally Raids (W2RC) destaca a consolidação de um conjunto de provas diversificadas no calendário, com destaque para o regresso do BP Ultimate Rally-Raid Portugal e para a introdução de uma nova prova na Áfica do Sul.

Segundo David Castera, Diretor de Desportos Motorizados da Amaury Sport Organisation (ASO, o promotor do Campeonato do Mundo de Ralis FIA-FIM): “em breve, completar-se-ão três anos desde o lançamento do campeonato. A nossa primeira prioridade foi consolidar um conjunto de provas que são agora bem diferenciadas. O BP Ultimate Rally-Raid Portugal está de regresso após a sua estreia na época passada, tal como o Desafío Ruta 40 YPF Infinia antes dele. A ausência da Argentina no calendário de 2025 não significa que esta prova deixe de ter um lugar no W2RC. De facto, o que pretendemos é fazer uma rotação destes eventos. É isso que vamos começar a fazer na próxima época”, disse Castera depois de confirma a chegada ao calendário de uma prova na Áfica do Sul.