Zala faz história nos Camiões do Dakar após vitória nos autos: “Foi uma etapa de navegador, foi para o Paulo (Fiúza)!
O lituano Vaidotas Zala tornou-se o primeiro piloto da história do Dakar a vencer uma especial nas duas categorias carro e camião, ao triunfar na primeira etapa disputada em solo saudita. Seis anos depois da vitória inicial em 2020, Zala assumiu agora o comando nos camiões com um andamento muito agressivo, e navegação ao nível dos ‘descobrimentos lusos’.
Vaidotas Zala conquistou a primeira especial de carros realizada na Arábia Saudita, em 2020, e repetiu agora o feito nos camiões, seis anos volvidos. “Foi uma etapa de navegador, foi para o Paulo! Estávamos atrás do Loprais, mas numa zona crítica descemos o desfiladeiro certo mais depressa do que ele”, declarou o lituano.
A dupla ultrapassou dois camiões num quilómetro, aproveitando um furo de Mitch, e manteve o ritmo máximo até final. “Fomos a fundo todo o tempo. Houve alguma poeira, mas foi muito bom! Acho que as diferenças na geral vão apertar cada vez mais”, acrescentou Zala.
Tal como nos disse recentemente em entrevista, Paulo Fiúza: “E normalmente, quando são pistas paralelas, o CAP de entrada é exatamente igual, depois começa uma estrada que pode derivar, mais para direita, e outra mais para esquerda, e aí o CAP já fica mal. Normalmente, colocam um waypoint – o que acontece muito na Arábia Saudita – naqueles vales de entrada, nos canyons, se não entramos no ‘canyon’ certo, eles metem um waypoint paralelo à pista, mas do outro lado da montanha e nós e nós vamos no CAP certo, estamos no convencidos que estamos no CAP certo, mas devíamos ter entrado no canyon mais à direita ou mais à esquerda, e esse tipo de armadilhas a ASO faz muito.
Já aconteceu rodar no CAP correto, só que o 8º ponto, quando estávamos a chegar ao ao ponto do waypoint, a seta começa a abrir para o lado direito, a dizer que que estava a 100m do outro lado. E tens uma parede. Naquele caso, correu bem, demos a volta para para trás e conseguimos entrar no desfiladeiro certo, e apanhamos o waypoint logo a seguir. Até ganhamos algum tempo porque passámos para a frente de colegas nossos dos Camiões e conseguimos logo entrar no no encalço do Martin Macík. Acima de tudo, não perdemos tempo quase nenhum ali, mas não vínhamos na pista correta. Era mais à direita…
São aqueles pormenores que começamos a perceber. Por vezes sente-se que há ali qualquer coisa, eu digo logo, há aqui qualquer coisa que não está a ‘cheirar bem’ e eu OK. Percebo logo que que que há ali marosca.”
Importância do navegador e estratégia decisiva
Zala destacou o papel crucial do navegador Paulo Fiúza na leitura correta do percurso, numa especial marcada por navegação complexa e decisões rápidas em zonas críticas. A manobra no decisivo desfiladeiro permitiu superar o favorito Loprais e consolidar a liderança provisória na categoria camiões.
