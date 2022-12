Yazeed Al Rajhi: “correr no Dakar significa lutar contra os melhores, os elementos e nós próprios” | AutoSport

O saudita Yazeed Al Rajhi vai tentar repetir o pódio do ano passado, que foi muito saboroso, já que foi obtido em ‘casa’. Depois de um 4º lugar em 2020 e um pódio o ano passado, o objetivo é novo pódio. Al Rajhi já aprendeu que a chave para o sucesso no Dakar é ser consistente e Yazeed Al Rajhi parece ter aprendido bem com as suas experiências passadas.

Embora não tenha ganho uma etapa em 2022, nunca terminou fora dos cinco primeiros a partir do terceiro dia e terminou no pódio pela primeira vez na sua carreira. Em terceiro lugar, atrás da dupla Al Attiyah-Loeb, o saudita deu um passo em frente durante a última edição.

Estreou-se no rali em 2015 e causou imediatamente sensação, ganhando a sua primeira etapa especial num Toyota Hilux no oitavo dia antes de abandonar, quando era terceiro. Teve então uma ligação inconclusiva com X-Raid ao volante de um Mini antes de regressar à Overdrive a caminho de um precioso pódio. Mais uma vez, o piloto de 41 anos será um dos favoritos aos lugares da frente, após uma temporada completa que o viu terminar em terceiro no Campeonato Mundial de TT e ganhar o Campeonato Mundial de Bajas TT. À sua direita no cockpit do Hilux T1+, Al Rajhi contará mais uma vez com o seu navegador Michael Orr.

“Em criança, eu estava interessado em todas as formas de desporto motorizado. O Dakar sempre me foi querido com este sentido de aventura. Sonhei em fazer parte dele um dia. O Dakar é uma corrida exigente com uma história incrível. Competir neste rali significa lutar contra os melhores.

Mas também, os elementos e a si próprio.

Esta nova temporada que começou com o último Dakar foi totalmente diferente e única para nós com os regulamentos T1+. O nosso carro permitiu-nos lutar pelo pódio em cada prova. Terminar em terceiro no último Dakar foi um resultado histórico para um piloto saudita”.

Palmarés

2022: 3º (Toyota Overdrive).

2021: 16º (2 vitórias em etapas)

2020: 4º (Toyota Overdrive)

2019: 7ª (Mini X-Raid)

2018: Abandonou Etapa 8 (Mini X-Raid)

2017: 27º (Mini X-Raid)

2016: 11º (Toyota)

2015: Abandonou Etapa 11 (Toyota) (1 vitória em etapas)