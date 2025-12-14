Yazeed Al Rajhi aposta na revalidação do triunfo no Dakar 2026: “podemos fazê-lo outra vez…”

Yazeed Al Rajhi parte para o Dakar 2026 como ‘campeão’ em título, mas com uma preparação longe do ideal depois do violento acidente sofrido no Baja da Jordânia, que lhe provocou duas vértebras fraturadas e o afastou dos ralis durante vários meses. O saudita, de 44 anos, regressou à competição com um modesto 22º lugar em Portugal – não deu para mais – e um abandono em Marrocos, resultados que alimentam dúvidas sobre a sua forma competitiva à entrada da nova edição do rali mais duro do mundo.​

A vitória alcançada em janeiro último foi o culminar de uma década de aprendizagem e persistência: em 11 participações, Al Rajhi somou triunfos em etapas, três abandonos e um terceiro lugar em 2022, antes de finalmente subir ao topo do pódio, após assumir a liderança na véspera da chegada e resistir à pressão de Henk Lategan.​

Uma década de experiência e um palmarés em crescimento

Oriundo de uma família ligada à banca e empresário nas áreas do imobiliário e da restauração, Yazeed Al Rajhi construiu a carreira desportiva entre o WRC e o rally‑raid, impondo‑se como um dos nomes fortes da disciplina. Estreou‑se no Dakar em 2015, então ao volante de um Toyota Hilux, vencendo logo uma etapa antes de abandonar quando ocupava o terceiro posto da geral, passando depois pela Mini entre 2017 e 2019 e alcançando o primeiro pódio em 2022, novamente em terceiro.​

No bivouac, o saudita é igualmente conhecido pela faceta de anfitrião, organizando há vários anos banquetes nos dias de descanso para pilotos e equipas, algo que lhe vale uma imagem de grande popularidade entre adversários e participantes.​

A confiança de quem “já tem o troféu em casa”

Al Rajhi admite que vencer o Dakar foi “realizar o sonho de milhões” e destaca o papel da experiência acumulada “quilómetro a quilómetro” ao longo de dez anos para dominar dunas, zonas técnicas e troços pedregosos, bem como para saber quando atacar ou gerir o ritmo. O saudita sublinha que o sucesso resultou da combinação de “melhor carro, melhor equipa e melhor navegador” e não hesita em incluir‑se no pacote como “o melhor piloto”, frisando que, muitas vezes, a luta é travada “contra nós próprios”.​

Com o troféu já conquistado, o campeão considera que a maior diferença para 2026 é a confiança: “quando tens o troféu em casa, sabes que o podes fazer de novo”, afirma, embora reconheça que o Dakar “está sempre em aberto até ao último dia”, com muitos pilotos rápidos e constantes surpresas de edição para edição. Quanto às consequências do acidente na Jordânia, lembra que não foi a primeira vez que sofreu lesões nas costas e garante que continua a acreditar: “três vezes parti as costas e voltei para ganhar. Podemos fazê‑lo outra vez”.​

Timo Gottschalk, o navegador que partilha o título… e a recuperação

Ao lado de Yazeed estará novamente Timo Gottschalk, um dos mais experientes navegadores do Dakar, que começou no rali em 2007 em camiões, passou pelos Volkswagen Race Touareg e venceu em 2011 com Nasser Al‑Attiyah, além de colaborações com Carlos Sainz, Kuba Przygonski, Lucas Moraes e o próprio Al Rajhi. Em 2023 terminou em terceiro com Moraes e regressou em definitivo ao projeto do saudita, sendo vice‑campeão do mundo de co‑pilotos do W2RC em 2024.​

Gottschalk descreve a vitória de janeiro como “esmagadora”, num Dakar em que a organização levou pilotos e navegadores “ao limite e além”, com estratégia complexa, etapas extremamente exigentes e navegação muito técnica. Tal como o piloto, o alemão sofreu uma lesão nas costas no acidente da Jordânia, mas garante ter alta médica, sentir‑se fisicamente bem e já ter acumulado muitos quilómetros de mota, admitindo, contudo, que precisará de algum tempo para recuperar totalmente a confiança e o “feeling” dentro do carro.​