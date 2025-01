Yazeed Al Rajhi: “A primeira semana mais difícil da minha carreira no Dakar”

Yazeed Al Rajhi, que terminou hoje em 5º lugar atrás de Henk Lategan, o líder do rali a meio da etapa, perdeu terreno para a Hilux TGR do sul-africano na classificação geral. No entanto, o piloto saudita está pronto para tentar ir buscar o seu adversário: “Não foi uma etapa fácil. Abrimos a especial durante os primeiros 200 quilómetros sem correr riscos, porque ouvíamos um pequeno ruído vindo da traseira do carro, que queríamos trazer inteiro para o bivouac antes da segunda semana, para a qual temos uma boa posição. Foi a primeira semana mais difícil da minha carreira no Dakar. Todas as etapas foram longas, duras e difíceis em todo o lado. No ano passado, eu liderava a corrida até à véspera do dia de descanso, quando o carro capotou devido a um problema de suspensão.

Hoje, estávamos perto da liderança, com uma diferença de apenas 10 minutos, o que não é nada. Nas dunas, somos capazes de nos sair muito bem”.