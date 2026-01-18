X-raid fecha Dakar 2026 com as quatro equipas no final

A X-raid cumpriu o principal objetivo desportivo no Rally Dakar 2026: levar todas as quatro formações ao final da prova, celebrado na cidade portuária de Yanbu, na Arábia Saudita. A edição deste ano, marcada por terreno especialmente duro e inúmeras perfurações de pneus, transformou-se numa autêntica maratona de resistência para pilotos, navegadores, carros e equipa técnica.

​

A estrutura chefiada por Sven Quandt sublinhou a importância do resultado coletivo, destacando que todos os carros inscritos pela X-raid chegaram ao fim daquele que descreve como “um dos Dakar mais duros dos últimos anos”.

As dificuldades repetidas com furos e passagens em zonas de rocha cortante testaram a fiabilidade dos MINI JCW Rally 3.0d, MINI JCW Rally 3.0i e do Side-by-Side X-raid Fenic, bem como a coesão interna da equipa.

​

Lionel e Lucie Baud brilham na navegação e fecham no top 30 Ultimate

Lionel e Lucie Baud terminaram o Dakar na 35ª posição da geral e 30ª na categoria Ultimate, ao volante do MINI JCW Rally 3.0d. A dupla pai‑filha deixou uma forte impressão, em particular na 9.ª etapa, a primeira parte da segunda maratona, em que muitos concorrentes perderam tempo à procura de waypoints. Nessa jornada, a navegação segura de Lucie Baud valeu-lhes o 9.º lugar da especial e elogios de vários adversários.

​Apesar de múltiplos furos ao longo da prova e de uma ordem de partida frequentemente desfavorável, Lionel Baud manteve o ritmo e a determinação até à chegada a Yanbu. A capacidade de recuperar tempo depois dos contratempos e de gerir o carro em etapas longas e exigentes foi apontada internamente como um exemplo de resiliência competitiva.

​

Baumel faz história como primeiro amputado a vencer uma etapa

Para Mathieu Baumel, só alinhar à partida desta edição já significava uma vitória pessoal, depois do grave acidente sofrido quase um ano antes e da amputação da perna direita abaixo do joelho. Ao lado de Guillaume de Mévius, no MINI JCW Rally 3.0i, encarou o desafio do Dakar com espírito combativo e ambição desportiva.

​

Logo na 1.ª etapa, a dupla conquistou o triunfo na especial, tornando Baumel no primeiro atleta amputado de sempre a vencer uma tirada no Dakar. Entre os momentos mais emotivos da campanha esteve também a chegada à penúltima etapa, em Yanbu, onde o navegador francês foi recebido pela família, que celebrou com ele o aniversário. No final, De Mévius e Baumel concluíram a prova no 42º posto da classificação geral e 32º da categoria Ultimate, após perderem bastante tempo com furos e, já na derradeira especial, com a quebra de um veio de transmissão.

​

Maria Gameiro campeã feminina após Dakar de superação

Para Maria Gameiro, esta foi apenas a segunda participação no Dakar e a primeira ao volante de um veículo da categoria Ultimate, depois de ter competido em 2025 num X-raid Fenic Side-by-Side. Este ano, dividiu o MINI JCW Rally 3.0d com a experiente navegadora Rosa Romero, com um percurso já longo na prova em diferentes classes.

​

A dupla portuguesa enfrentou um rali particularmente duro: logo numa fase inicial, o MINI foi atingido por um camião em corrida, obrigando a uma paragem prolongada para reparações. A partir daí, o atraso acumulado colocou-as repetidamente a partir de trás, em condições de muito pó, dificultando ultrapassagens e leitura do terreno. Mesmo assim, Gameiro e Romero persistiram, completaram o Dakar e fecharam no 42º lugar da categoria Ultimate – desempenho que lhes valeu a vitória na classificação feminina.

​

Busi e Lafuente estreiam-se nos SSV X-raid Fenic

Rebecca Busi e Sergio Lafuente tiveram o primeiro contacto com o X-raid Fenic Side‑by‑Side apenas poucas semanas antes da prova, na disputa da Jeddah Baja, no início de dezembro. O Dakar 2026 marcou a estreia de Busi na competitiva categoria Challenger, onde concluiu na 28.ª posição final.

​A dupla utilizou a prova saudita como um verdadeiro laboratório em condições reais de corrida, adaptando-se rapidamente às características do Fenic e ao ritmo da categoria. Apesar de alguns problemas técnicos novos que afetaram a fiabilidade do SSV, a equipa demonstrou bom andamento e margem de progressão, cumprindo o objetivo de levar o carro até ao fim.

​

Etapa 3 exemplifica “fair play” interno da X-raid

O espírito de entreajuda dentro da estrutura X-raid ficou particularmente visível na 3.ª etapa. Primeiro, Lionel Baud cedeu uma roda suplente a Guillaume de Mévius, permitindo ao colega continuar em prova sem perda excessiva de tempo. Mais tarde, quando o próprio Baud sofreu um furo, foi De Mévius a devolver-lhe a roda, prosseguindo depois a sua recuperação até à meta.

​

Pouco depois, foi a vez de Maria Gameiro se juntar à corrente de apoio, ao chegar ao local e disponibilizar outra roda suplente. No final da especial, devolveu ainda a segunda roda a Baud, que voltara a registar mais uma perfuração. Apesar dos atrasos acumulados por estas operações, os três MINI conseguiram regressar ao bivouac, ilustrando o forte espírito de equipa que marcou a campanha.

​

Declarações: um dos Dakar “mais duros dos últimos anos”

Para Sven Quandt, diretor da X-raid, o balanço é claramente positivo: “Este Dakar foi sobretudo uma questão de resistência – e o maior desafio foram, sem dúvida, os furos. O terreno mostrou-se ainda mais duro do que o esperado, com rochas afiadas que criaram problemas não só aos pneus, mas também aos carros. Foi um verdadeiro teste para todos.” O responsável destacou que terminar com os quatro carros é, só por si, um sinal da qualidade da preparação e do espírito de luta da equipa.

​

Quandt salientou ainda o desempenho individual dos seus pilotos: reconheceu a dureza do rali para Lionel Baud, constantemente penalizado por furos e por ordens de partida desfavoráveis; elogiou o potencial do X-raid Fenic, apesar de novos problemas técnicos terem condicionado o andamento de Rebecca Busi; destacou a “fantástica corrida” de Maria Gameiro, que completou o seu segundo Dakar com um resultado sólido e grande entusiasmo; e sublinhou o arranque perfeito de De Mévius e Baumel com a vitória na 1.ª etapa, mesmo que os furos e a quebra de um veio de transmissão no derradeiro dia lhes tenham retirado qualquer aspiração a um resultado mais expressivo.

​

No entender do líder da equipa, o simples facto de todas as formações X-raid terem cortado a meta final em Yanbu representa “uma conquista real” e “um resultado forte para toda a equipa” numa edição que considera estar entre as mais exigentes do Dakar nos últimos anos.

​

Entre as formações X-raid, Lionel e Lucie Baud fecharam a especial no 19.º posto, com 49m35s, enquanto Maria Gameiro e Rosa Romero terminaram em 74.º, com 57m33s. No X-raid Fenic, Rebecca Busi e Sergio Lafuente concluíram a tirada em 81.º, com 58m22s, ao passo que Guillaume de Mévius e Mathieu Baumel terminaram a SS13 na 150.ª posição, com 1h51m35s, condicionados por problemas mecânicos. Apesar das dificuldades, todas as equipas cumpriram o objetivo maior: chegar ao fim do Dakar 2026.