X-Raid de volta ao Dakar com dois navegadores portugueses | AutoSport

A X-raid, equipa que tem no seu palmarés seis triunfos no Dakar, está de volta, de novo em duas categorias, com o Mini John Cooper Works Rally Plus nos T1, agora denominados Ultimate e nos T3, que agora se chamam Challenger. 214 Vaidotas Zala/Paulo Fiúza; #222 Krzysztof Holowczyc/Lukasz Kurzeja e #230 Pau Navarro/Gonçalo Reis são as três duplas do Mini, enquanto no X-Raid Yamaha 1000R Turbo, correm #309 Ignacio Casale/Álvaro Leon; 321 Annett Quandt/Annie Seel e #334 Pál Lónyai/Filippo Ippolito.

A X-Raid nasceu em 2002 como equipa privada, que ainda hoje é, embora tenha tido no seu percurso quase sempre ligação às grandes marcas. Compete nos ralis de todo-o-terreno desde 2002, e foi no Rali Dakar que fez o seu ‘nome’. A equipa de Trebur, Frankfurt venceu treze títulos da Taça do Mundo desde a sua criação e a categoria automóvel do lendário Rali Dakar em 2012, 2013, 2014, 2015, 2020 e 2021.

Este ano os seus carros vão deparar-se com um percurso de 37% de areia, 33% de gravilha, 16% de dunas, 5% de alcatrão. No line up de 2024, este é o primeiro Rali Dakar de Krzysztof Holowczyc desde o seu terceiro lugar em 2015, Pau Navarro celebra a sua estreia no rali com o MINI JCW Rally Plus, com o português Gonçalo Reis ao lado, com o jovem espanhol a completou dois ralis como copiloto num camião e um como piloto num SSV. O novo ano está a ter um início particularmente emocionante para Pál Loyai. O húngaro está a disputar o seu primeiro Dakar de sempre. Annett Quandt e Ignacio Casale são ambos pilotos experientes de ralis de todo-o-terreno. Casale terminou o ensaio geral para o Dakar, o Rallye du Maroc, num forte quarto lugar. Não têm este ano equipa para lutar pelos primeiros lugares, mas têm carro e duplas para fazer boa figura no top 10.

Line-Up

Mini John Cooper Works Rally Plus

214 Vaidotas Zala/Paulo Fiúza

222 Krzysztof Holowczyc/Lukasz Kurzeja

230 Pau Navarro/Gonçalo Reis

X-Raid 1000r Turbo

309 Ignacio Casale/Álvaro Leon

321 Annett Quandt/Annie Seel

334 Pál Lónyai/Filippo Ippolito