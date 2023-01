WRC, Thierry Neuville: “Objectivos são os mesmos, queremos ganhar ambos os campeonatos” | AutoSport

Thierry Neuville está prestes a embarcar na sua 10ª temporada com a Hyundai Motorsport. Foi vice-campeão em cinco ocasiões, e terminou em terceiro lugar duas vezes.

Agora, com Cyril Abiteboul como chefe da equipa, Neuville está positivo face ao que tem pela frente: “Os objetivos são os mesmos: queremos ganhar ambos os campeonatos [dos fabricantes e dos condutores]. Infelizmente, nas últimas duas épocas não conseguimos nenhum deles, mas houve uma mudança do ano passado para este ano.

Temos novos companheiros de equipa, e temos também um novo diretor de equipa com o Cyril a juntar-se a nós. Esperemos que, juntos, essas mudanças nos tragam melhorias e que sejamos capazes de lutar pelos dois campeonatos – esse é claramente o objetivo”, disse Thierry Neuville que acrescentou pretender trabalhar de perto com a Abiteboul para estabelecer alguns objetivos comuns antes do início da época: “Esperamos estar a ter algumas discussões para podermos dar a nossa visão do que tem acontecido e do que esperamos alcançar, e também perceber qual é a sua visão com a sua experiência da Fórmula 1 e liderar equipas ainda maiores do que a Hyundai”.