W2RC/Dakar: Atenção aos novos nomes dos grupos de autos | AutoSport

A ASO e a FIA mudaram a designação das categorias de veículos que participam no Dakar e no Mundial de TT (W2RC) e a partir de agora os grupos de números e cores de fundo estão confirmados para 2024 .

Fundamentação: As designações das categorias baseadas no prefixo T não eram fáceis de compreender, nomeadamente no caso dos T2, pelo que quase desapareceram. Este sistema pretende ser mais fácil de utilizar.

Os grupos de números e as cores de fundo dos painéis de números foram pensados para facilitar a identificação dos tipos de categorias que foram aprovados para os eventos de todo-o-terreno em 2024, sendo o Dakar, a primeira ronda do Campeonato do Mundo de Ralis Rally Raid, será o primeiro a seguir os requisitos atualizados. A partir de agora aplica-se o seguinte:

Números de grupo (a aparecer a branco) Cor de fundo

Ultimate, números de 200-299 Castanho (Pantone 1255 C)

Challenger, números de 300-399 Amarelo (Pantone 3514 C)

SSV, números de 400-499 Púrpura (Pantone 3559 C)

Stock, números de 500-599 Cinzento (Pantone 402 C)

Camião, números de 600-699 Preto (Pantone Black C)