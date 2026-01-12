Vem aí as decisões do Dakar: tempo de acelerar mais, errar menos, navegar melhor e esperar a sorte

A nona etapa do Dakar 2026 marca o início da segunda maratona, ligando Wadi Ad-Dawasir ao bivouac em Bisha, num dia de cerca de 410 km cronometrados após aproximadamente 121 km de ligação.

Como se trata de uma etapa maratona, os concorrentes não têm assistência técnica no bivouac de chegada, que volta a ser minimalista, exigindo que pilotos façam a gestão da sua própria viatura após um dia intenso de competição. Após o dia de hoje, seis pilotos cabem em 17m25s pelo que amanhã temos uma tirada em que se vai começar a decidir muita coisa, especialmente que pode ficar para trás. Depois disso ficam a faltar três dias, mas o mais difícil joga-se amanhã e 4ª feira.

Classificação Geral Após a Etapa

Posição, Piloto, Equipa, Tempo

1º Nasser Al-Attiyah, Dacia Sandriders, 32h32m06s

2º Mattias Ekström, Ford Racing, +4m00s

3º Henk Lategan, Toyota Gazoo Racing, +6m08s

4º Nani Roma, Ford Racing, +9m37s

5º Carlos Sainz, Ford Racing, +10m39s

6º Sébastien Loeb, Dacia Sandriders, +17m25s

Al-Attiyah mantém liderança no dakar após etapa estratégica

Nasser Al-Attiyah preservou a liderança no Dakar com o Dacia Sandriders, após uma etapa de 480 km marcada por estratégias conservadoras e erros pontuais. Mattias Ekström aproximou-se a 4 minutos, enquanto Henk Lategan regressou ao pódio a 6m08s. O piloto catari explicou a estratégia oposta à de Lategan: “Hoje precisavamos de vencer porque amanhã é muito importante, pois se perdermos amanhã podemos empurrar depois de amanhã”. Admitiu um erro perto do fim que custou três minutos, após quinto lugar no dia: “Fizemos um pequeno erro perto do final e perdemos cerca de três minutos, mas estou mesmo contente com o desempenho e não perdemos muito tempo. Acho que fizemos um bom trabalho”.

​

Análise de Mattias Ekström

O sueco surpreendeu em segundo, consolidando a vice-liderança: “Foi um dia desafiante na frente. Em alguns sítios havia muitas árvores e chegámos a alta velocidade e danificamos um pouco o carro”. Enalteceu a ausência de furos ou problemas de navegação: “Foi muito ventoso e difícil com a visibilidade. Não tivemos furos nem problemas de navegação. Vamos ver quanto tempo perdemos para os outros, mas pelo menos divertimo-nos muito hoje. Para mim, foi uma etapa mesmo agradável”.

​

Estratégia de Henk Lategan

O sul-africano, terceiro no dia, deu prioridade à posição para amanhã: “Foi melhor perder tempo hoje e não abrir amanhã. É mesmo uma grande lotaria abrir sem as motas”. Descreveu percalços iniciais: “Não queríamos vencer a etapa. Tivemos alguns problemas no início da especial, incluindo um furo, paramos para mudar a roda, depois nas dunas perdemo-nos um pouco à procura de um waypoint. Sabíamos que não íamos recuperar tempo, por isso aceleramos e no fim paramos um pouco ao lado da estrada, mas não o suficiente”.

​

Duelo intenso de Nani Roma

Nani Roma andou hoje num entretido conforto com al Attiyah: “Foi como uma corrida de Fórmula 1, mas com pó, sem ver o que há à frente. Trocámos de posição na pista duas ou três vezes, O problema é que com isso perdemos os dois. Provavelmente, dois minutos para ambos. O plano era estar hoje entre o quarto e quinto, acho que teria sido bem para sair amanhã”.

​

Carlos Sainz aponta para a fase decisiva

Carlos Sainz entende que o que vem aí, amanhã e depois vai decidir o Dakar: “Agora vem a parte mais importante do Dakar, a segunda etapa maratona sem motos à frente. Hoje andámos todos muito rápido e houve poucas diferenças. Estamos a 10 minutos, mas há quatro ou cinco carros de marcas diferentes, colados… Está bonito”..

​

Sébastien Loeb à espreita

Sébastien Loeb é quem está mais longe no top 6, mas de modo nenhum afastado da corrida. O francês, sexto no dia e na geral, lamentou o erro final: “Foi uma etapa bonita e rápida com um pouco de tudo, dunas, pistas rápidas… Foi bastante agradável conduzir. Era longa, porém: 480 km é muito. No geral, tivemos uma grande etapa, só fizemos um erro de navegação no fim. Perdemos entre dois e três minutos, acho. Temos de evitar erros assim porque andamos forte toda a etapa para os ganhar e depois perdemo-los estupidamente. Como disse, todos vamos à mesma velocidade quando atacamos. Só as condições da pista fazem alguma diferença e mesmo assim, menos nas últimas etapas. Está muito próximo. Mas prefiro isso a conduzir sobre pedras a 40 km/h”.

FOTO Dacia Sandrider

​