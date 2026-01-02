Velha Guarda vs Jovens Lobos: a batalha pelo trono do Dakar

Nesta edição vamos assistir a uma grande luta entre os pilotos consagrados dos Dakar, que ainda têm ambições e aspiração a novas ou inéditas vitórias e o jovens da nova geração claramente ‘sedentos’ de desalojar a velha guarda.

Com três vitórias nas últimas quatro edições, incluindo a do atual campeão Yazeed Al Rajhi, a Toyota Hilux parte para o Dakar 2026 como uma das muitas referências de consistência, desempenho e fiabilidade. O modelo, desenvolvido pela Overdrive Racing, consolidou-se como um dos mais competitivos da categoria T1+, mantendo uma presença dominante através de múltiplas equipas e pilotos de topo.

Toyota sempre na linha da frente

Al Rajhi regressa após uma grave lesão sofrida na primavera, ainda a recuperar do acidente que o afastou de parte da época. Apesar disso, o saudita e o seu navegador Timo Gottschalk pretendem defender o título conquistado “em casa” com ambição renovada, mas muito vai depender do estado físico e mental em que se apresentar o saudita.

Entre os principais representantes da marca japonesa destacam-se Henk Lategan, vice-campeão do Dakar 2025, e outros talentos emergentes como João Ferreira, Saood Variawa, Guy Botterill e o norte-americano Seth Quintero — este último conhecido pela impressionante capacidade de conquistar vitórias em etapas, independentemente da categoria.

O australiano Toby Price, agora empenhado em repetir nas quatro rodas o sucesso alcançado nas motos, e o jovem polaco Eryk Goczal, de apenas 21 anos, completam a frente de ataque da Toyota.

Dacia Sandriders: experiência e ambição renovada

Entre os construtores oficiais, a Dacia apresenta um alinhamento de luxo para 2026. O “Dream Team” composto por Nasser Al-Attiyah, Sébastien Loeb, Lucas Moraes e Cristina Gutiérrez é uma das formações mais fortes do pelotão. Resta saber como vai estar o carro.

Depois de um quarto lugar no Dakar anterior e do vice-campeonato mundial de ralis todo-o-terreno (W2RC), o catari Al-Attiyah continua determinado em reconquistar o ceptro.

Loeb, por sua vez, atravessa um excelente momento de forma. O francês terminou 2025 com pódios consecutivos e uma vitória no Rali de Marrocos, e encara a sua 10ª participação no Dakar com mais confiança do que nunca.

A Dacia aposta ainda no estreante Lucas Moraes, campeão mundial em título, que se estreia com o Sandrider nos exigentes desertos sauditas. A questão na Dacia não são os pilotos, mas sim o carro que continua a ter mais oscilações do que os Toyota.

Ford reforça presença oficial com Sainz, Roma e Ekström

A Ford está mais forte! A entrada da Ford como fabricante oficial em 2025 marcou o início de uma nova fase para o gigante americano, e a ambição cresce em 2026.

Carlos Sainz lidera novamente o projeto com o Ford Raptor, acompanhado por Nani Roma e Mattias Ekström, este último 3.º classificado na edição anterior.

Nani Roma já demonstrou competitividade ao vencer etapas, enquanto Ekström pretende transformar a consistência em resultados ainda mais altos. O norte-americano Mitch Guthrie, quinto em 2025, promete também lutar por um lugar no pódio.

Mini e os independentes prontos para surpreender

A X-raid continua a representar o símbolo da resistência e experiência no Dakar, com maiores ambições para este ano. Guillaume de Mévius surge como figura de destaque, regressando à parceria com o navegador Mathieu Baumel, que superou um grave acidente em 2025. O francês Mathieu Serradori, ao volante do CR7, é outro nome a seguir, depois do seu melhor resultado de sempre, sexto lugar, na última edição.

A batalha real no deserto

Com três marcas oficiais em grande forma — Toyota, Dacia e Ford — e uma base de pilotos de nível mundial, o Dakar 2026 promete uma das edições mais competitivas da última década. Entre campeões consagrados e novas estrelas, o deserto árabe será novamente palco da derradeira prova de resistência, estratégia e coragem que define a essência do rali mais duro do mundo.

FOTOS Kin Marcin / Red Bull Content Pool