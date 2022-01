Vaidotas Zala e Paulo Fiúza às portas do top 10 | AutoSport

Vaidotas Zala/Paulo Fiúza (Mini All4 Racing) bem tentaram chegar ao top 10, mas ficaram-se pela 11ª posição. Começaram o Dakar na 15ª posição, chegaram na etapa 6 ao 11º lugar, caíram uma posição na nona, recuperaram no dia seguinte, mas já não conseguiram chegar mais longe. Tal como Paulo Fiúza nos disse a meio da prova,

“à nossa frente só está um T1 ‘normal’, o resto são tudo T1+ ou buggy”. E assim foi até ao fim. A consistência foi o segredo da dupla, e na verdade, obtiveram um grande resultado, o melhor para Vaidotas Zala no Dakar (já tinha sido 12º em 2019). Depois de terem abandonado com problemas de motor na edição passada, este ano redimiram-se: “Concluímos com sucesso mais um Dakar. Como esperado foi duro, muito duro, mas fruto de um trabalho incrível de toda equipa, isso permitiu-nos alcançar um bom resultado, e mostrar o nosso valor”, disse Paulo Fiúza.

Fazendo o filme da prova, começaram cautelosos, foram subindo na geral e chegaram ao 11º lugar na etapa 6. Tiveram um dia menos bom na 9ª etapa, caíram uma posição, que recuperaram logo a seguir, mantendo-se em 11º até ao fim. Sabendo que não tinham andamento para os T1+, não podia ter alcançado muito mais do que conseguiram.