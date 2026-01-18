Vaidotas Žala e o Dakar: “Um erro pode custar tudo, tivemos a sorte de não cometer nenhum”

O piloto lituano Vaidotas Žala, que teve a seu lado Paulo Fúza no Camião, alcançou a glória na 48ª edição do Rali Dakar, garantindo o troféu na categoria de camiões, após uma exibição marcada pela consistência. A Lituânia – e também Portugal – celebram um feito duplo nesta edição, com vitórias em duas frentes distintas da mítica prova de todo-o-terreno.

Vaidotas Žala, que conta com um histórico de dez participações na categoria de carros, surpreendeu os favoritos do pelotão ao conquistar o título na sua segunda tentativa aos comandos de um camião. A vitória sublinha a rápida adaptação do piloto a uma classe que o próprio descreve como sendo uma realidade “completamente diferente” daquela a que estava habituado.

Em declarações após a prova, Žala destacou a importância de ter evitado incidentes graves ao longo das duas semanas de competição. “Sinto-me feliz por chegar a casa sem percalços. Quando comecei o meu primeiro Dakar, há onze anos, o meu sonho era apenas participar, mas hoje conquistei um troféu de vencedor”, afirmou o piloto, visivelmente emocionado com a evolução da sua carreira.

Consistência: a chave para o sucesso no deserto

A estratégia de Žala baseou-se no rigor e na gestão de risco, fatores que se revelaram decisivos face às dificuldades sentidas pelos seus adversários diretos. Enquanto os principais candidatos sofreram oscilações de desempenho e problemas mecânicos, a equipa lituana manteve um ritmo constante: “Creio que a minha consistência compensou. Apenas tivemos de parar durante quinze minutos no início da prova, enquanto os meus rivais tiveram altos e baixos”, explicou o vencedor. Žala definiu ainda a prova como uma “besta estranha”, alertando para a volatilidade da competição: “Um único erro pode custar tudo, por isso tivemos a sorte de não cometer nenhum.”

FOTO Dakar.com