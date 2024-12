Vaidotas Zala e a mudança para os Camiões no Dakar: “Estou farto de ficar na berma das pistas!”

Depois de nove participações no Dakar na classe de carros de topo, Vaidotas Zala vai fazer a sua estreia nos camiões no Dakar 2025, ao volante de um Iveco Powerstar para a prestigiada Team De Rooy.

O lituano é apaixonado por desportos motorizados desde a infância e começou a participar em ralis no início dos seus 20 anos. Foi Campeão Lituano de Ralis em 2019 e 2020 e continua a competir no circuito nacional.

Desde a sua estreia no Dakar, em 2016, tem tido sortes mistas, tendo-se retirado do rali em quatro ocasiões, mas chegando ao 11º lugar da geral em 2022.

Vaidotas fez manchetes no Dakar 2020 ao vencer a primeira etapa na Arábia Saudita, superando lendas do rally-raid como Stephane Peterhansel, Carlos Sainz e Nasser Al Attiyah.

Competiu numa série de veículos diferentes: Seat (2016-17), Toyota Hilux (2018-19), X-raid Mini (2020-22, 2024) e Prodrive Hunter (2023), embora tenha sido frequentemente prejudicado por problemas mecânicos.

O seu Iveco Powerstar para o Dakar 2025 tem um novo chassis e um sistema de arrefecimento otimizado, enquanto o seu peso foi reduzido para nove toneladas: “Este vai ser o meu 10º Dakar e o primeiro num camião, o que representa uma grande mudança, sem dúvida. Os últimos dois anos foram bastante difíceis. Estávamos em carros muito rápidos, mas com muitos problemas técnicos.

Estou farto de ficar na berma das pistas! A certa altura, estávamos parados e vi um dos grandes camiões a passar e pensei: “Parece ser algo que não se parte tão facilmente! E parece divertido. Na verdade, tenho uma carta de condução de camiões desde 2011. Quando tinha a minha própria equipa, costumava conduzir o nosso grande camião de serviço até Marselha para deixar o carro antes do Dakar.

Gosto muito de o fazer e pensei: talvez seja algo que também possa fazer na pista de corridas. Portanto, não é tão espontâneo como parece. Há já algum tempo que tenho uma relação romântica com maquinaria pesada.

Fiz um pequeno teste com a De Rooy no ano passado, gostei do camião e da equipa.

Voltei a contactá-los este ano e eles ainda tinham um camião disponível para o Dakar 2025, por isso chegámos a um acordo muito rapidamente.

Os primeiros quilómetros foram um pouco stressantes, especialmente nas dunas. Num carro, podemos seguir o limite com bastante facilidade e ir mais ou menos a direito. Mas num camião não é tão fácil. No início, estava muito nervoso com a possibilidade de ficar preso, porque o camião vira muito facilmente.

Mas ao fim de dois dias habituámo-nos e agora consigo ir mais ou menos bem. Não fiz a mudança para me tornar um turista no Dakar.

Além disso, é cada vez mais difícil comprar um lugar na T1+, especialmente se não se for de um país de topo no domínio dos ralis. Por isso, fazia sentido mudar para outra classe. Vou estar no Dakar, a correr com os melhores, mas numa categoria diferente. E queremos certamente lutar por um bom resultado. O objetivo desportivo é atingir o máximo.

É realmente emocionante que o Paulo tenha aceite o desafio. Não tinha a certeza se ele estaria interessado, mas deu-me uma resposta positiva 15 segundos depois de eu ter feito a pergunta! É muito encorajador e dá-me a certeza de que estamos a ir na direção certa.”

O mecânico da equipa, Max van Grol, diz que o desporto automóvel é “um pouco uma coisa de família” e que, enquanto crescia nos Países Baixos, costumava assistir a diferentes competições. Foi por isso que decidiu seguir uma carreira no desporto, tornando-se mecânico da equipa De Rooy. Nas suas próprias palavras, conseguiu “fazer do seu hobby o seu trabalho”.

Aos 24 anos de idade, Max prepara-se para fazer a sua estreia em competição no rally-raid. Este não é apenas o seu primeiro Dakar, mas também o seu primeiro rali: “Sempre fui um grande fã do Dakar e da Equipa De Rooy. Conhecia outro piloto de autocross que já trabalhava na De Rooy há algum tempo. Um dia, eles estavam à procura de um novo mecânico e foi assim que me envolvi. Participar no Dakar tem sido um grande sonho meu. Quando era criança, costumava sentar-me em frente à televisão todas as noites para ver todos os episódios do Dakar.

E fiz tudo o que estava ao meu alcance para me preparar para o Dakar 2025. Em termos técnicos, conheço todo o camião, fizemos testes juntos em Marrocos com o Vaidotas e o Paulo. E fisicamente tenho estado a treinar muito.

É difícil dizer o que podemos conseguir. O Vaidotas é um piloto muito bom e o Paulo é um navegador muito bom. Eles competem juntos há vários anos e já mostraram que são muito rápidos. Conheço todo o camião e este camião da De Rooy é um dos melhores da categoria. Por isso, penso que temos boas hipóteses de terminar no pódio. Mas o Dakar continua a ser um Dakar e nunca se sabe”.