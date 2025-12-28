Um Dakar diferente para Stéphane Peterhansel: o projeto Defender

Stéphane Peterhansel, o piloto mais vitorioso da história do Rali Dakar, prepara-se para a sua 36ª participação na mítica prova em 2026, aos 60 anos, liderando um novo projeto com o Defender na categoria Stock. Ao seu lado, estará Michael Metge, um nome em ascensão nos rally-raids, que concretiza o sonho de competir com o seu ídolo. Esta parceria promete trazer um novo fôlego e um regresso ao espírito original de aventura do Dakar.

Stéphane Peterhansel: O “Monsieur Dakar” e o regresso às origens

Conhecido como “Monsieur Dakar”, Stéphane Peterhansel, um antigo campeão de skate, foi desde cedo cativado pelas imagens do Rali Dakar dos anos 80. Quatro décadas depois, o seu palmarés ostenta 14 títulos, conquistados tanto nas motos como nos carros.

A sua carreira no Dakar começou em 1991, com a primeira das seis vitórias em motos pela Yamaha. Após a transição para as quatro rodas, em 1999, Peterhansel demonstrou rapidamente a sua versatilidade, culminando na vitória de 2004, que o tornou no segundo piloto da história a vencer em ambas as categorias, após Hubert Auriol.

Seguiram-se mais dois triunfos com a Mitsubishi em 2005 e 2007, e, posteriormente, mais duas vitórias em 2012 e 2013 com a X-raid, alcançando o seu décimo título.

Em 2016 e 2017, com a Peugeot, somou mais dois êxitos, consolidando o seu 13.º título e tornando-se, em 2021, o único competidor a vencer em África, América do Sul e Ásia.

Após um período desafiante com a Audi, onde participou no desenvolvimento de um veículo elétrico e procurou a vitória sem sucesso entre 2022 e 2024, Peterhansel fez uma pausa do Dakar em 2025 para regressar às corridas de mota, incluindo o FIM Enduro Trophy. A proposta do Defender para 2026 na categoria Stock surge como um novo e apelativo desafio.

“Depois de 35 anos a lutar pelos primeiros lugares, estava um pouco exausto da pressão e dos riscos que tinha de correr, e os últimos três anos também foram difíceis”, explicou Peterhansel. “Precisava de uma pausa!

As pessoas do projeto Defender entraram em contacto comigo e propuseram um projeto diferente, que me agradou. Primeiro, a decisão de entrar na categoria Stock lembra, de certa forma, os primórdios do Dakar.

Faz sentido, pois é uma marca genuína de aventura e veículos todo-o-terreno. Segundo, será menos stressante do que lutar pela vitória na classificação geral. Terceiro, o meu amor pelo Dakar! É como uma segunda família, e uma corrida que adoro.”

Peterhansel destaca a evolução das regras da categoria Stock e a oportunidade de “promover” um carro que o público pode adquirir. O objetivo será gerir o equipamento, levar o carro ao fim de cada etapa e alcançar o melhor resultado possível, garantindo que os três veículos Defender cheguem à meta.

Aos seus companheiros de equipa, aconselha: “precisarão de nervos de aço, ser capazes de abrandar por vezes e aceitar que terão de conduzir mais devagar se o terreno for acidentado ou as condições forem más.”

Michael Metge: do Enduro à navegação

Michael Metge iniciou a sua carreira desportiva nas duas rodas, destacando-se no motocross e, posteriormente, no enduro, onde alcançou o segundo lugar no Campeonato Europeu E3 em 2009. Influenciado por Stéphane Peterhansel, Metge fez a transição para os ralis todo-o-terreno, estreando-se no Dakar em 2013 com a equipa Yamaha, onde obteve um 18.º lugar e um melhor resultado na carreira de 11.º em 2016. Conquistou a sua primeira etapa especial em 2019 com a Sherco.

Tal como muitos pilotos de motas, Metge realizou a transição para a navegação de carros. Em 2022, participou no seu primeiro Dakar como copiloto de SSV com o suíço Jérôme De Sadeleer. Subsequentemente, ajudou o jovem Pau Navarro a alcançar um lugar no Top 10 em 2023, antes de se reunir com De Sadeleer e terminar a 2m25s do vencedor de SSV em 2024. O francês também guiou Yasir Seaidan à vitória no Rali de Marrocos de 2024 (SSV) e a três etapas do Dakar de 2025 (Challenger). A sua versatilidade ficou patente com a vitória na Baja Marrocos como piloto de SSV.

As suas capacidades e experiência chamaram a atenção do seu ídolo, Peterhansel, e do Defender, que lhe ofereceram um lugar na equipa de 2026, com a missão de guiar o Dakar D7X-R até à sua primeira meta.