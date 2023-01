Três portugueses no top 10, mas o destaque é o 1º triunfo em etapas de João Ferreira | AutoSport

Está a ser positiva a prestação lusas em terras árabes. No dia de descanso, três portugueses marcam presença no Top 10 das respetivas categorias, sendo que o grande destaque da prova foi a vitória na 8ª Etapa de João Ferreira e Filipe Palmeiro no T3.

Oito etapas decorridas e temos três portugueses no top 10. Saleh Alsaif/João Pedro Ré (Can Am X3/Black Horse Team) são sextos no T3, e estão a realizar uma excelente prova, o mesmo sucedendo com Cristiano Batista/Fausto Mota (BRP South Racing Can-Am), que são sextos do T4.

Por fim, Bruno Oliveira (Bra)/Pedro Bianchi Prata (BRP South Racing Can-Am) são oitavos da geral.

Contudo, e apesar dos resultados finais serem o que verdadeiramente interessa, é de grande destaque o triunfo de João Ferreira e Filipe Palmeiro na oitava etapa do Dakar nos T3, quando o equilíbrio é notório na categoria e os homens da frente dão tudo o que podem. Ainda ganha mais relevo o triunfo do jovem português

De resto, são imensos os altos e baixos das diversas equipas lusas ou das que têm pilotos e/ou navegadores portugueses.

Vaidotas Zala/Paulo Fiúza (Prodrive Teltonika Racing) começaram logo no prólogo, com o 153º lugar, as coisas correram de forma normal na etapa 1, ficaram em 10º da geral, mas na etapa 2, ficaram sem rodas sobressalentes e perderam imensas horas à espera de rodas. Com isso, caíram para a 144ª posição e desde aí têm feito algumas boas prestações, recuperando muitas posições pelo caminho, tendo conseguido vários top 10, 7º, 10º, 5º, em um 2º lugar, posições por que lutariam sem os problemas dos furos.

Gintas Petrus/José Marques (Optimus Petrus Racing) estão a fazer uma prova de recuperação, depois de um prólogo no 88º lugar, começaram em 51º da geral na etapa 1, subiram para o 34º lugar na difícil etapa 3 e mantiveram o 34º lugar na terceira, mas nos dois dias seguinte um capotanço, e um problema mecânico atiraram-nos para os confins da classificação, restando agora continuar a fazer o mesmo, recuperar, mas agora bem lá mais atrás. Ram 122º no dia de descanso.

Nos T3/SSV3, Saleh Alsaif/João Pedro Ré (Can Am X3/Black Horse Team) continuam a fazer uma grande prova e são sextos classificados. Subiram ao top 10 na Etapa 2, sétimo lugar e desde aí com a exceção da etapa 3 em que caíram para oitavo, foi sempre a recuperar até ao sexto posto.

Ricardo Porém/Augusto Sanz (Yamaha X-Raid Supported Team) é neste momento 17º da geral dos T3, mas almejava bem mais.

Depois do 11º lugar após a Etapa 1, Porém caiu para 30º devido a ter tido seis furos, leu bem, seis furos para Ricardo Porém. Caiu para o 42º lugar, e a partir daí foi sempre a subir embora nem todos os dias tenham sido isentos de problemas.

Já João Ferreira/Filipe Palmeiro (Yamaha X-Raid Supported Team), começaram com um bom sexto posto após a Etapa 1, mas depois veio a fatídica Etapa 2, com João Ferreira a ficar sem tração dianteira, sendo impossível de continuar sem ajuda. Na etapa 3, João Ferreira voltou a ter problemas, logo no início da especial, e teve de prosseguir em ligação para o Bivouac. Portanto o resultado está muito condicionado, mas continua a assimilar a experiência do Dakar, e como já se percebeu andamento não lhe falta, com um triunfo e mais dois pódios em etapas.

Hélder Rodrigues/Gonçalo Reis (BRP South Racing Can-Am) também estiveram muito azarados, apesar de terem começado bem, no top 10, mas na etapa 2 perderam muito tempo depois de dois furos, tiveram que abrandar porque não tinham mais rodas sobressalentes, mas a 130km do final partiram uma barra estabilizadora e com isso perderam ainda mais tempo.

Na etapa 3 ainda foram a tempo de recuperar de 21º para 17º, mas na tirada seguinte novo grande contratempo, já que ficaram sem combustível e tiveram que esperar três horas pelo Camião de assistência. São no dia de descanso 30º.

O resultado está estragado, mas a dupla vai adquirindo experiência para o futuro já que este é o seu primeiro Dakar nas quatro rodas.

Nos T4, Bruno Oliveira (Bra)/Pedro Bianchi Prata (BRP South Racing Can-Am) são oitavos classificados, e estão a fazer um bom Dakar, com o jovem piloto a colocar o seu SSV no top 10 desde a terceira etapa. Têm passado por algumas peripécias, furo, problemas no turbo que os fez perder muito tempo, mas foram passando os obstáculos e têm conseguido subir algumas posições. Começaram em nono, caíram para 11º na etapa 2, mas recuperaram para o 8º lugar na etapa 3, e desde aí têm-se mantido entre o 8º e 10º lugar.

Paulo Oliveira (Moc)/Miguel Alberty (Can-Am Mozambique 2023) estão a fazer um bom Dakar, são 26º, tendo recuperado a partir da 41ª posição. A recuperação tem sido consistente, especialmente nestes últimos três dias, em que parte da caravana começa a fraquejar.

A regularidade é a sua arma, não andam muito depressa mas isso vale-lhes poucos ou nenhuns problemas, exceção feita aos que são normais nesta prova, e todos têm.

Ricardo Suarez (Esp)/David Megre (Can-Am Scuderia Ramilo) começaram no top 20, mas daí caíram para o 44º lugar no final da 3ª etapa, tendo a partir daí começado a ganhar posições, eram 38º ao cabo de cinco etapas, sendo no dia de descanso, 43º.

Cristiano Batista/Fausto Mota (BRP South Racing Can-Am) começaram muito bem e apesar de algumas dificuldades na etapa 1, recuperaram muito na segunda, até ao 16º lugar. Na etapa seguinte, a terceira, deram um grande salto até ao nono lugar, caíram uma posição no dia seguinte, mas voltaram a recuperar e no final da 8ª tirada são oitavos da geral entre os T4. Uma bela corrida e ainda podem chegar mais à frente.

Nos Camiões, como se sabe, o seu propósito é ajudar os concorrentes das equipas a que pertencem e pelo meio ir competindo uns contra os outros. Com tantos problemas alheios, a sua missão é ajudar os outros. Dave Ingels/Johannes Schotanus/João Dias (X-Raid Yamaha Supported Team) começaram em 27º, foram subindo e na sexta etapa são 18º, José Martins/Jeremie Gimbre/Eric Simonin (Iveco Team Boucou) foram 28º no 1º dia e subiram entretanto para o 21º lugar e por fim Armando Loureiro/Sebastien Fargeas/Luc Fertin (Man Team Boucou) começaram em 37º, cairam para a 51ª posição, são 50ª há várias tiradas.