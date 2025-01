Toyota South Africa muito forte na 1ª semana do Dakar

Henk Lategan e Brett Cummings lideram a classificação geral após a primeira semana, com a Toyota a ter três equipas no Top 10 da classificação geral.

A semana de abertura do Dakar 2025 chegou ao fim na cidade de Hail, no norte do país, após a Etapa 5 do extenuante evento. Para a Toyota Gazoo Racing, a semana de abertura trouxe resultados mistos, mas com Henk Lategan e o copiloto Brett Cummings (#211) no topo da classificação geral, a equipa tem todos os motivos para estar satisfeita.

Na Etapa 5, as equipas regressaram do acampamento da Maratona em Alula, onde tiveram de fazer a manutenção dos seus próprios carros antes de iniciarem uma etapa cronometrada de 428 km, que os levou de volta ao acampamento principal em Hail.

Com uma série de furos na Etapa 4 e um reabastecimento limitado na paragem da noite, a etapa de hoje foi um desafio difícil. No entanto, foram Seth Quintero e Dennis Zenz (#204) da TGR que estabeleceram o tempo mais rápido do dia. A equipa da GR Hilux EVO superou o segundo classificado por um segundo e entrou no Top 10 da geral. Estão agora a 1h 3min 10s dos líderes, quando faltam sete etapas para o final.

Quanto aos líderes da geral, Lategan/Cummings enfrentaram vários furos ao longo da secção Maratona do rali, mas trouxeram a sua GR Hilux EVO para casa com o 4º melhor tempo na Etapa 5. Isto permitiu-lhes manter a liderança, que aumentou para 10m17s em relação a Yazeed Al Rahji e Timo Gottschalk (#201) no seu Toyota Hilux.

Saood Variawa, a correr apenas no seu segundo Rali Dakar, terminou a Etapa 5 em 6º lugar. Juntamente com o copiloto François Cazalet, o piloto do #218 mostrou um ritmo significativo esta semana, tornando-se o mais jovem vencedor de uma etapa na Classe Ultimate quando venceu a Etapa 3 do rali. No entanto, um grande contratempo devido a uma colisão na Etapa 2 relegou-o para o 57º lugar da classificação geral, com um défice de tempo de 8 horas e 22 minutos e 21 segundos em relação à liderança.

O piloto brasileiro Lucas Moraes e o copiloto espanhol Armand Monleon, terminaram a apenas 4m24s de Variawa/Cazalet, mas ficaram desapontados com o seu desempenho na Etapa 5. Tiveram algumas dificuldades com a navegação e também sofreram um furo num dia em que os pneus sobressalentes estavam em falta. Apesar dos desafios do dia, Moraes/Monleon conseguiram completar a semana de abertura no Top 5 da geral, ficando apenas 41m55s atrás da equipa líder.

Guy Botterill e o seu colega de equipa Giniel de Villiers ficaram desapontados na Etapa 5, em ambos os casos devido à falta de pneus sobresselentes. De Villiers e o copiloto Dirk von Zitzewitz (#206) foram os primeiros na estrada, mas sofreram mais furos do que pneus. Foram forçados a parar perto do meio da etapa e tiveram de esperar pelo apoio de um colega concorrente. Botterill, a conduzir com Dennis Murphy (#205), parou para ajudar o seu colega de equipa, apesar de ele próprio não ter pneus sobresselentes. Esta situação obrigou Botterill/Murphy a esperar por assistência, que acabou por chegar de um colega da equipa da Toyota Hilux alguns minutos mais tarde. Este facto relegou a equipa da GR Hilux EVO para 31º na Etapa 5, enquanto De Villiers/Von Zitzewitz foram classificados em 48º lugar.

Para Botterill/Murphy, a semana de abertura foi uma desilusão. A equipa do Rookie of the Year de 2024 começou o rali com um desempenho sólido na etapa de abertura, mas as coisas correram mal no segundo dia das 48h Chrono, quando a sua Hilux sofreu uma avaria no diferencial traseiro. Isto fê-lo cair na classificação e, depois de ter incorrido em penalizações por não ter cumprido os pontos de passagem no final da Etapa 2, Botterill está agora no 90º lugar da geral.

Quanto a De Villiers/Von Zitzewitz (#206), os antigos vencedores do Rali Dakar perderam tempo com uma colisão no final da Etapa 2, e depois sofreram um novo revés quando ficaram sem pneus sobresselentes. Como resultado, eles estão em 20º lugar na geral, cerca de 3h32min17s atrás da liderança.

Com a primeira semana do rali concluída, as equipas desfrutam de um dia de descanso e recuperação em Hail, enquanto os técnicos preparam os seus carros para a segunda semana do Rali Dakar.

Esta inclui sete etapas, sendo a mais longa uma etapa monstruosa de 605 km entre Hail e Al Duwadimi no domingo, 12 de janeiro.

A partir daí, a rota continua na direção sudeste, parando em Riade e Haradh, antes de mergulhar no temível Bairro Vazio em Shubaytah para o final. O Dakar 2025 termina na sexta-feira, 17 de janeiro.