Toyota pronta para ir à luta no Dakar 2025: 6 duplas misturam juventude e experiência

A Toyota GR DKR Hilux Evo está pronta para ir à luta no Dakar 2025, as seis duplas misturam juventude e experiência: esta é a fórmula da Toyota para o Dakar mais desafiante de sempre

“A Toyota está preparada para mais um Dakar num percurso que promete ser um dos mais desafiantes de sempre, começa por dizer Henk Lategan, um dos pilotos da comitiva da marca nipónica que vai marcar presença no Dakar.

A Toyota irá competir com a mais recente versão da GR DKR Hilux Evo: “Trabalhamos diligentemente para aperfeiçoar continuamente o GR IMT Hilux EVO, vencedor da corrida, para o Dakar 2025”, disse Michael Jardim, engenheiro sénior da SVR, que trabalhou no projeto Dakar da Toyota desde o seu início. “A última versão do carro é excecionalmente robusta, mas também é ágil e extremamente rápida. Incorporámos dados de inúmeros quilómetros de corridas no SARRC, bem como sessões de teste dedicadas onde os pilotos dão um feedback muito importante.”

A TGR África do Sul vai colocar quatro equipas no Dakar 2025, e a Toyota Gazoo Racing mais duas duplas, todas com o objetivo de manter o orgulhoso legado da Toyota no rali.

Henk Lategan e Brett Cummings (#211): Acabados de ganhar o título do SARRC, esta dupla está concentrada em levar a sua forma dominante para o Dakar. Henk está de regresso ao Rali Dakar depois de ter falhado o evento de 2024 devido a lesão, e vai reunir-se com Cummings, que navegou para Guy Botterill durante o Dakar deste ano.

Guy Botterill e Dennis Murphy (#205): Com uma época de sucesso atrás de si, estão ansiosos por mostrar o seu ritmo no palco global. Guy foi o Rookie do Ano durante o Dakar 2024 e o melhor finalizador da equipa TOYOTA GAZOO Racing. As corridas de resistência combinam claramente com o seu estilo, e o homem de KZN terá como objetivo mais do mesmo.

Giniel de Villiers e Dirk von Zitzewitz (#206): este é o último Dakar de Giniel com a Toyota, reunindo-o com o copiloto que o ajudou a garantir a vitória em 2009.

Saood Variawa e François Cazalet (#218): A dupla mais jovem do alinhamento, ansiosa por continuar a sua trajetória ascendente no mundo do rally-raid, após uma bem sucedida campanha de abertura do Dakar juntos em 2024.

Na Toyota Gazoo Racing, Lucas Moraes e Armand Monleon (#203): Com base nos seus impressionantes desempenhos no W2RC, esta dupla terá como objetivo outra forte exibição.

Seth Quintero e Dennis Zenz (#204): A jovem dupla americano-alemã vai disputar o seu segundo Dakar com a GR DKR Hilux Evo, trazendo mais uma vez energia e emoção à equipa.

“A nossa equipa é uma mistura de juventude e experiência, e estamos orgulhosos de ter um alinhamento tão talentoso”, disse Variawa. “Cada equipa traz algo único e, juntos, pretendemos alcançar grandes resultados.”

Principais caraterísticas da Toyota GR DKR Hilux Evo

Motor: Um V6 twin-turbo de 3,5 litros que produz 264 kW e 620 Nm de binário, proveniente do Land Cruiser 300.

Suspensão: Sistema double-wishbone com amortecedores avançados e 350 mm de curso para absorver impactos maciços.

Chassis: Estrutura tubular leve para maior rigidez e durabilidade.

Carroçaria: Carroçaria Hilux aerodinâmica em material compósito para um desempenho e fiabilidade ideais.

Transmissão: Caixa de velocidades sequencial de 6 velocidades SADEV com diferenciais de deslizamento limitado.

Sistema de combustível: Um depósito de 540 litros, concebido para etapas de resistência prolongadas.

“A GR DKR Hilux Evo foi aperfeiçoada através de inúmeros quilómetros de corridas, incluindo o nosso sucesso no SARRC de 2024”, afirmou Shameer Variawa, Diretor da Equipa. “este é um carro que é tão fiável como rápido. Acreditamos que é a máquina perfeita para o Dakar 2025.”