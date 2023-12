Toyota no Dakar 2024: mistura de experiência e muita juventude | AutoSport

A Toyota tem este ano no Dakar uma equipa muito renovada, e para lá de Lucas Moraes e Seth Quintero, que já falámos noutro artigo, vão ter ainda as duplas Giniel de Villiers / Dennis Murphy, Saood Variawa / Francois Cazalet e Guy Botterill / Brett Cummings.

Os novos jovens bem podem aproveitar a experiência no Dakar oferecida à equipa por Giniel de Villiers, que venceu o Rali em 2009. O sul africano tem um registo sem paralelo no evento, tendo completado 20 Dakar até à data. Terminou no Top 10 19 vezes, alcançou oito lugares no pódio e 15 Top 5. Ele será novamente parceiro de Dennis Murphy, como tem sido desde o Dakar 2022. A dupla também ganhou o título do SARRC em conjunto em 2022: “O Rally Dakar é sem dúvida o ponto alto do ano. Uma das coisas que o torna tão entusiasmante para mim é o facto de estar intimamente envolvido no desenvolvimento de cada nova versão da Hilux, e ver tudo a juntar-se no rali é muito gratificante. Continuo tão competitivo como sempre e almejo um desempenho sólido em janeiro. Sei que o carro é bom, a equipe é boa e estou inspirado para dar o meu melhor no Dakar 2024”, disse Giniel de Villiers.

A eles juntar-se-ão a jovem sensação, Saood Variawa e o seu copiloto, François Cazalet. Saood competiu pela Toyota Gazoo Racing South Africa no Campeonato Global de Carros de Turismo na África do Sul e também conduziu uma Toyota Hilux T1+ como parte da equipa sul-africana do SARRC. Apesar da sua juventude (Saood tem apenas 18 anos de idade e está entre os mais jovens pilotos de trabalho de sempre a correr no Rali Dakar), o piloto baseado em Joanesburgo tem uma grande experiência e estará ansioso por enfrentar o Rali Dakar pela primeira vez em 2024. O seu pai, Shameer, completou dois Rallys Dakar como parte da mesma equipa, e Saood estará ansioso por seguir as pisadas do pai: “Estou muito entusiasmado por participar no Rally Dakar pela primeira vez. Tenho aprendido muito sobre corridas de rally-raid este ano e constantemente encontrando maneiras de melhorar, especialmente nas dunas. Minha experiência com a nova GR DKR Hilux EVO T1U foi limitada, mas muito positiva. O carro é simplesmente fantástico e mal posso esperar para correr na Arábia Saudita”, disse Saood Variawa.

A última equipa sul-africana no alinhamento é Guy Botterill e o copiloto Brett Cummings. Cummings é um rosto familiar na equipa, uma vez que normalmente co-pilota para Henk Lategan, que não pode competir devido a uma lesão no ombro após um forte acidente no SARRC no início do ano. Guy vai enfrentar o seu primeiro Rali Dakar e espera que a experiência de Brett no evento o ajude. Guy tem um registo impressionante nos ralis sul-africanos e passou para a disciplina de rally-raid a tempo inteiro em 2023. Terminou como segundo classificado no SARRC deste ano, perdendo por pouco o título: “Para mim, participar no meu primeiro Rally Dakar é um sonho de toda a vida que se tornou realidade. Sou um recém-convertido ao rally-raid, vindo do mundo dos ralis. Mesmo assim, sinto-me confiante com o carro, pois tenho corrido com ele durante todo o ano no SARRC. Agora é hora de participar do maior rali de todos e estou animado por ter Brett ao meu lado no carro. A sua experiência será inestimável, pois pretendemos terminar o Dakar 2024”, disse Guy Botterill.