Toyota Gazoo Racing South Africa apresenta forte equipa para o Dakar 2026

Quatro duplas e um novo Hilux IMT Evo para o maior desafio do mundo

A Toyota Gazoo Racing South Africa (TGRSA) confirmou quatro equipas para o Rali Dakar 2026, que decorrerá na Arábia Saudita de 3 a 17 de janeiro. A nova edição promete uma das rotas mais exigentes desde a mudança do evento para o Médio Oriente, combinando variedade de terrenos com um percurso competitivo de quase recorde.

Quarteto de pilotos e navegadores

A formação sul-africana apresenta um alinhamento de peso, com experiência e títulos recentes:

**#211 – Juan Cruz Yacopini (Argentina) / Daniel Oliver (Espanha)

**#213 – Saood Variawa (África do Sul) / François Cazalet (França

**#218 – Guy Botterill (África do Sul) / Oriol Mena (Espanha

**#240 – João Ferreira (Portugal) / Filipe Palmeiro (Portugal

Todos competirão com a mais recente evolução do GR Hilux IMT Evo, desenvolvida ao longo de 2025 para reforçar a durabilidade, o comportamento dinâmico e o desempenho global.

Os resultados recentes reforçam a ambição da equipa: Variawa e Cazalet sagraram-se campeões do South African Rally-Raid Championship (SARRC) 2025, enquanto Yacopini e Oliveras conquistaram a Taça do Mundo FIA de Bajas, impondo-se no Dubai International Baja.

“Preparados para competir desde o primeiro dia”

O diretor de equipa, Shameer Variawa, sublinhou a preparação intensiva da estrutura: “Trabalhámos arduamente durante todo o ano, tanto em competição como nos bastidores, para garantir que chegamos ao Dakar com um conjunto competitivo desde o primeiro dia”, afirmou. “O programa de testes foi extenso e otimizámos cada detalhe do Hilux IMT Evo.”

Para Glenn Crompton, vice-presidente de marketing da Toyota South Africa Motors, o Dakar ultrapassa a dimensão desportiva: “É um campo de testes extremo para o Hilux e uma oportunidade para demonstrar qualidade, durabilidade e fiabilidade — valores centrais da Toyota. O espírito de aventura e perseverança do Dakar resume o que a nossa marca representa.”

Um percurso exigente pela Arábia Saudita

O percurso de 2026 arranca em Yanbu, nas margens do Mar Vermelho, regressando ao mesmo ponto duas semanas depois. O traçado inclui 13 etapas, duas delas em formato maratona, nas quais as equipas não terão assistência mecânica externa. O dia de descanso está agendado para 10 de janeiro, em Riade.

Mesmo sem atravessar o temido Empty Quarter, o rali oferecerá secções técnicas, dunas, pistas rápidas e longas jornadas de navegação, testando a resistência física e mecânica de todos os concorrentes.

Portugal representado pela dupla Ferreira/Palmeiro

Entre os quatro Hilux inscritos, destaque para a participação portuguesa de João Ferreira e Filipe Palmeiro, que levam ao Dakar a experiência acumulada em ralis todo-o-terreno europeus e internacionais. A dupla reforça o posicionamento global da TGRSA, que combina talento local e internacional numa das formações mais equilibradas da grelha.

Com um pacote técnico evoluído e um grupo de pilotos experientes, a Toyota Gazoo Racing South Africa parte para o Dakar 2026 com o objetivo claro de lutar pelos lugares cimeiros e dar continuidade à tradição de sucesso da marca no maior desafio do desporto motorizado.