Toyota Gazoo Racing: nova Hilux para ‘atacar’ o Dakar e W2RC 2024 | AutoSport

A Toyota anunciou uma nova GR DKR Hilux EVO T1U para a temporada 2024, confirmou cinco duplas para o Dakar 2024, combinando juventude e experiência, para defender os triunfos de 2023. Duas delas, farão a campanha completa na temporada 2024 do W2RC. Para isso contam com a versão atualizada do seu carro.

A equipa inscreveu cinco duplas no Dakar 2024, incluindo dois pilotos rookies. Esta será a maior equipa que a TGR alguma vez participou no icónico Rally Dakar, misturando a experiência inigualável de Giniel de Villiers com o ritmo inegável de Lucas Moraes e Seth Quintero. Por fim, a equipa também confirmou que Lucas Moraes e Seth Quintero competirão na temporada completa de 2024 do Campeonato Mundial de Rally-Raid (W2RC).

O Dakar 2024 será a primeira rodada do W2RC 2024 e, como tal, será um rali crítico para as duas equipas confirmadas do TGR no W2RC: Lucas Moraes e Armand Monleon, bem como Seth Quintero e Dennis Zenz.

Lucas Moraes foi a revelação do Dakar 2023, rodando em segundo lugar durante a maior parte do rali numa Toyota Hilux privada, mas acabou por se contentar com o terceiro lugar geral – tornando-o um dos estreantes de maior sucesso na história do Dakar. Este ano, o jovem brasileiro fará dupla com o espanhol Armand Monleon, que inicialmente competiu no Dakar de moto, antes de mudar primeiro para SSV e agora para a primeira divisão das corridas de rally-raid.

Eles terão Seth Quintero e o co-piloto Dennis Zenz como companhia ao longo do ano. Seth foi descrito como um prodígio dos rally-raids e um dos maiores talentos no atual grupo de pilotos emergentes. Terá o co-piloto alemão, Dennis Zenz, ao seu lado no carro.

Ambas as jovens equipas procurarão aproveitar a experiência oferecida à equipa por Giniel de Villiers, que venceu o Dakar em 2009. Giniel tem um recorde incomparável na prova, tendo completado 20 Dakar até à data, terminando entre os 10 primeiros 19 vezes, alcançado oito pódios e 15 resultados entre os 5 primeiros. Ele fará novamente parceria com Dennis Murphy da África do Sul, como tem feito desde Dakar 2022. A dupla também conquistou o título SARRC juntos em 2022.

A eles se juntará Saood Variawa e seu co-piloto, François Cazalet. Saood compete pela Toyota Gazoo Racing SA no Global Touring Car Championship na África do Sul; e também guia uma Toyota Hilux T1+ como parte da equipe sul-africana SARRC. Apesar da sua juventude (Saood tem apenas 18 anos e está entre os pilotos mais jovens a correr no Dakar), o piloto baseado em Joanesburgo tem uma vasta experiência e estará ansioso por enfrentar o Dakar pela primeira vez, em 2024. Seu pai, Shameer, completou dois Dakar como parte da mesma equipa, e Saood fará questão de seguir os passos de seu pai.

A última tripulação da formação é Guy Botterill e o co-piloto Brett Cummings. Cummings é um rosto familiar na equipa, já que costuma co-pilotar Henk Lategan, que não pode competir devido a uma lesão no ombro após um forte acidente na África do Sul no início do ano. Guy enfrentará seu primeiro Dakar e espera que a experiência de Brett no evento o ajude. Guy tem um histórico impressionante em ralis sul-africanos e passou para a disciplina de rally-raid em tempo integral durante 2023, terminando como vice-campeão no SARRC este ano, perdendo por pouco o título.